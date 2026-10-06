Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Μαίρη Χρονοπούλου
Σαν σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου 2023, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Ελληνίδα ηθοποιός, Μαίρη Χρονοπούλου
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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Γεωποικιλότητας
  • Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση

Γεγονότα

  • 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
  • 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.
  • 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
  • 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
  • 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
  • 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

Γεννήσεις

  • 1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. (Θαν. 27/11/1936)
  • 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. (Θαν. 27/8/1965)
  • 1937: Σταύρος Τσιώλης, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ας περιμένουν οι γυναίκες») (Θαν. 23/7/2019)
  • 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής.
  • 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός.

Θάνατοι

  • 1989: Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Γεν. 5/4/1908)
  • 1999: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάντο». (Γεν. 23/7/1920)
  • 2023: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 16/7/1933)
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