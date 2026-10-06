Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Γεωποικιλότητας
- Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών
- Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση
Γεγονότα
- 1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.
- 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.
- 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
- 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
- 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.
- 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
Γεννήσεις
- 1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. (Θαν. 27/11/1936)
- 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. (Θαν. 27/8/1965)
- 1937: Σταύρος Τσιώλης, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ας περιμένουν οι γυναίκες») (Θαν. 23/7/2019)
- 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός.
Θάνατοι
- 1989: Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός. (Γεν. 5/4/1908)
- 1999: Αμάλια Ροντρίγκεζ, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των «Φάντο». (Γεν. 23/7/1920)
- 2023: Μαίρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 16/7/1933)