Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γεωποικιλότητας

Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

Παγκόσμια Ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση

Γεγονότα

1825: Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή.

Λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1860: Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου.

Γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο, στο πλαίσιο του Β’ Πολέμου του Οπίου. 1927: Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Ο «Τραγουδιστής της Τζαζ» με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου, που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951: Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.

Ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973: Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Αρχίζει ο Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003: Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ, για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.

Γεννήσεις

1849: Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. (Θαν. 27/11/1936)

Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. (Θαν. 27/11/1936) 1887: Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. (Θαν. 27/8/1965)

Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ – Γκρι το πραγματικό όνομά του, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. (Θαν. 27/8/1965) 1937: Σταύρος Τσιώλης, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ας περιμένουν οι γυναίκες») (Θαν. 23/7/2019)

Σταύρος Τσιώλης, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ας περιμένουν οι γυναίκες») (Θαν. 23/7/2019) 1969: Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής.

Διονύσης Σχοινάς, Έλληνας τραγουδιστής. 1974: Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός.

Θάνατοι