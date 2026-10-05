Τουρνουά Πεκίνου: Αποβλήθηκε από τον ημιτελικό ο Μεντβέντεφ – Χτύπησε κατά λάθος με μπαλάκι έναν θεατή στο μάτι – ΒΙΝΤΕΟ

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Από ένα σπάνιο περιστατικό σημαδεύτηκε ο ημιτελικός του τουρνουά ATP 500 του Πεκίνου, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ενώ ο Σέρβος προηγείτο με 7-5, 5-3 και βρισκόταν πολύ κοντά στη νίκη, ο Ρώσος έπειτα από ένα χαμένο πόντο χτύπησε με δύναμη με τη ρακέτα του το μπαλάκι, το οποίο βρήκε στο μάτι έναν θεατή που καθόταν στην πρώτη σειρά. Ο διαιτητής διέκοψε οριστικά τον αγώνα και απέβαλε τον Μεντβέντεφ, δίνοντας στον «Νόλε» το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο άτυχος θεατής φάνηκε να υποφέρει μετά το χτύπημα και αποχώρησε από την εξέδρα συνοδεία προσωπικού.

«Για να είμαι ειλικρινής, σοκαρίστηκα. Ελπίζω ο άνθρωπος να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά. Από την άλλη, λυπάμαι για τον Ντανιίλ, γιατί ξέρω ακριβώς πώς είναι να αποκλείεσαι από ένα μεγάλο ματς. Είμαι βέβαιος ότι δεν το έκανε εσκεμμένα», δήλωσε ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε αποβληθεί για ανάλογο περιστατικό από το US Open του 2020.

Αμφότεροι οι ημιτελικοί του τουρνουά στο Πεκίνο ολοκληρώθηκαν πρόωρα, καθώς νωρίτερα ο Πολωνός Χούμπερτ Χούρκας αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού από την αναμέτρηση με τον Αλεξ Ντε Μινόρ, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 6-4, 3-2. Ο Αυστραλός τενίστας θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Τζόκοβιτς.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό

Daniil Medvedev defaulted after accidentally hitting someone in the crowd with a ball! An absolute shame for this match to end like that! https://t.co/XJUjUAsCut — til polarity’s end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) October 5, 2026