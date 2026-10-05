Πολωνία: Παραλία στη Βαλτική «βάφτηκε» μωβ μετά τις καταιγίδες – Το σπάνιο φυσικό φαινόμενο

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Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο έχει μεταμορφώσει τμήμα των βόρειων ακτών της Πολωνίας, όπου η άμμος απέκτησε έντονες μωβ και μπορντό αποχρώσεις μετά τις πρόσφατες καταιγίδες, προσελκύοντας επισκέπτες που σπεύδουν να δουν από κοντά το ασυνήθιστο θέαμα.

Η χρωματισμένη άμμος εκτείνεται σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου στην παραλία του Μιέλνο, παραθαλάσσιας πόλης περίπου 190 χιλιόμετρα δυτικά του Γκντανσκ, σύμφωνα με το TVP.

Το εντυπωσιακό χρώμα οφείλεται στη συγκέντρωση βαρέων ορυκτών, μεταξύ των οποίων γρανάτης και μαγνητίτης.



Πώς έγινε μωβ η παραλία

Κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων, τα κύματα και οι δυνατοί άνεμοι απομακρύνουν τους ελαφρύτερους κόκκους άμμου. Τα βαρύτερα ορυκτά παραμένουν στην επιφάνεια και συγκεντρώνονται κατά μήκος της ακτής, δημιουργώντας ένα στρώμα με έντονες μωβ και μπορντό αποχρώσεις. Το αποτέλεσμα δίνει στην παραλία μια σχεδόν εξωπραγματική εικόνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται το φαινόμενο στο Μιέλνο. Μωβ άμμος είχε εμφανιστεί στην περιοχή στα τέλη του 2025 και ξανά τον Ιανουάριο του 2026.

«Τόσο έντονη συγκέντρωση είναι σπάνιο θέαμα»

Η τοπική παρατηρήτρια Κάσια Ταντέτσκα ανέφερε ότι η παραλία έχει αποκτήσει και στο παρελθόν μωβ αποχρώσεις διαφορετικής έντασης, ωστόσο σημείωσε ότι «μια τόσο έντονη συγκέντρωση βαρέων ορυκτών σε ολόκληρο το πλάτος της παραλίας αποτελεί σπάνιο θέαμα».



Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο δεν αποτελεί κίνδυνο για ανθρώπους ή σκύλους. Ωστόσο, όσοι θέλουν να το δουν ενδέχεται να μην έχουν πολύ χρόνο.

Ο καθηγητής Λέσεκ Λεντσίνσκι του Πανεπιστημίου του Γκντανσκ έχει επισημάνει ότι το εντυπωσιακό φυσικό θέαμα μπορεί να εξαφανιστεί σύντομα, καθώς η διάρκειά του εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.

«Αυτή η μοναδική ατραξιόν μπορεί σύντομα να εξαφανιστεί. Όλα εξαρτώνται από τον άνεμο», είχε αναφέρει.