Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί στο Καματερό – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

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Επεισοδιακή καταδίωξη τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί, έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (4/10) στο Καματερό, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δύο εκ των εμπλεκομένων, που είναι ανήλικοι.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 23:30 χθες, όταν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης εντόπισε ένα ταξί να κινείται στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, το ταξί είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 4 Οκτωβρίου στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το ταξί προσέκρουσε σε κολώνα

Λίγο παρακάτω στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, το ταξί προσέκρουσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν από το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν δύο εξ’ αυτών, ηλικίας 16 και 14 ετών.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, κλοπή κατά συναυτουργία και μη έκδοση δελτίου ταυτότητας. Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί λόγω του συμβάντος, ενώ το ταξί κατασχέθηκε.