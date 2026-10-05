Αυτά είναι τα βίντεο που «έκαψαν» τους δύο μοτοσικλετιστές – Έκαναν «σούζες» και επικίνδυνες προσπεράσεις σε δρόμους της Αττικής 

Το enikos.gr παρουσιάζει τα βίντεο που «έκαψαν» τους δύο μοτοσικλετιστές, η οποία ταυτοποιήθηκαν από άνδρες της Ελληνικής αστυνομίας, καθώς εμφανίζονται σε αναρτήσεις στα social media να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, να κάνουν «σούζες», κόλπα και επικίνδυνες προσπεράσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν τους δύο οδηγούς μηχανών, αναλύοντας τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τα επίχαμα βίντεο

Στα βίντεο, που φέρνει στο φως το enikos.gr, οι δύο οδηγοί κινούνταν σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, κάνοντας «σούζες» και προσπεράσεις ανάμεσα σε άλλα οχήμα, και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δείτε τα βίντεο: