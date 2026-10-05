Ταυτοποιήθηκαν δύο μοτοσικλετιστές που έκαναν «σούζες» και ανέπτυσσαν μεγάλη ταχύτητα σε δρόμους της Αττικής – Τα βίντεο που τους «έκαψαν»

Η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε δύο οδηγούς μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού που κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες και έκαναν «σούζες» σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σε βάρος του 25χρονου Έλληνα και του 35χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του ενός.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονται σε βίντεο να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και να κάνουν «σούζες», σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
  • Πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.
  • Οι δύο οδηγοί ταυτοποιήθηκαν από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αναλύοντας τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι εμφανίζονται σε βίντεο να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και να κάνουν «σούζες», σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν τους δύο οδηγούς μηχανών, αναλύοντας τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτά τα βίντεο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο οδηγοί κινούνταν σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ άλλων στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη λεωφόρο Αθηνών, αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, κάνοντας «σούζες» και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου.

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