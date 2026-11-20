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Ο 38χρονος Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για μια δολοφονία και φέρεται να εμπλέκεται και σε μια ακόμη, οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της εισαγωγής όπλου με drone μέσα στις κλειστές φυλακές Αγυιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η ρίψη του όπλου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έγινε αντιληπτή από εξωτερικό φρουρό που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού. Άμεσα κινητοποιήθηκε το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, ενεργοποιώντας το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η επέμβαση ήταν αποτελεσματική, καθώς το drone εξουδετερώθηκε και κατέπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Το υλικό από τις κάμερες και ο εντοπισμός του όπλου

Από την εξέταση του υλικού που κατέγραψαν οι κάμερες επιτήρησης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο.

Ακολούθησε άμεσα έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατουμένου, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο, ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία των φυλακών, με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Εμπλέκεται σε δύο δολοφονίες

Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα, τον Οκτώβριο του 2018, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη και για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού τον Φεβρουάριο του 2026.