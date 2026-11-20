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Μια ομάδα εφήβων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή εναντίον της σχολικής τους περιφέρειας, της τοπικής αστυνομίας και μιας εταιρείας συστημάτων ασφαλείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), έναν χρόνο αφότου τους πέρασαν χειροπέδες επειδή το σύστημα AI επισήμανε λανθασμένα τη σακούλα Doritos που κρατούσαν ως όπλο, σύμφωνα με αντίγραφο της αγωγής που εξέτασε το περιοδικό People.

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι τέσσερις μαύροι έφηβοι περίμεναν έξω από το Λύκειο Κένγουντ στην κομητεία της Βαλτιμόρης του Μέριλαντ, προκειμένου να τους παραλάβει ένας γονέας μετά την προπόνηση αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως αναφέρεται στη μήνυση.

Σύντομα περικυκλώθηκαν από αστυνομικούς και «διατάχθηκαν να γονατίσουν, τους πέρασαν χειροπέδες και τους έκαναν σωματικό έλεγχο, παρόλο που δεν είχαν κάνει τίποτα κακό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Δικηγόρων για τα Πολιτικά Δικαιώματα βάσει του Νόμου.

Οι έφηβοι στρέφονται πλέον νομικά κατά των Δημόσιων Σχολείων της κομητείας της Βαλτιμόρης, του Αστυνομικού Τμήματος της κομητείας της Βαλτιμόρης, μεμονωμένων αστυνομικών και της εταιρείας Omnilert, LLC σε σχέση με το περιστατικό.

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Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Σε βίντεο από κάμερες σώματος που εξασφάλισε το δίκτυο NBC, διακρίνονται αστυνομικοί να δίνουν εντολές στους εφήβους -οι οποίοι συμμορφώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια- και στη συνέχεια να τους περνούν χειροπέδες.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: “Πρόκειται να πεθάνω;”, επειδή είχαν στραμμένο ένα όπλο πάνω μου», δήλωσε στο NBC ο Τάκι Άλεν, ένας από τους ενάγοντες στην υπόθεση.

Το αντικείμενο που είχε επισημανθεί ως «όπλο» βρισκόταν στην τσέπη του Τάκι Άλεν και, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, ένας αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Ω, μοιάζει με σακούλα ή κάτι τέτοιο».

«Εννοώ ότι υπάρχουν σακούλες με πατατάκια και τέτοια», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός.

Καταγγελίες για το AI

Σύμφωνα με έκθεση έρευνας του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Εκπαίδευσης του Μέριλαντ (OIGE), το σύστημα συναγερμού τεχνητής νοημοσύνης Omnilert είχε επισημάνει την «κίνηση του χεριού του μαθητή, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και της γωνίας του» ως πιθανή απειλή οπλοκατοχής, και όχι τη σακούλα με τα πατατάκια.

Εκπρόσωπος της Omnilert δήλωσε στο People ότι ο συναγερμός ακυρώθηκε μέσα σε δύο λεπτά, μόλις κρίθηκε ότι η κίνηση δεν σχετιζόταν με όπλο.

Στην έκθεση του OIGE υποστηρίχθηκε ότι το προσωπικό των Δημόσιων Σχολείων της κομητείας της Βαλτιμόρης και της Αστυνομίας «εξέτασε αμέσως τις πληροφορίες και έκρινε την απειλή άκυρη» και ότι «εστάλη στη συνέχεια ειδοποίηση ακύρωσης μέσω SMS στο αρμόδιο προσωπικό, ακυρώνοντας τον συναγερμό».

«Αυτοί οι μαθητές προδόθηκαν όχι μόνο από μια τεχνολογία που είναι επιρρεπής σε ψευδείς συναγερμούς, αλλά και από τους ίδιους τους ενήλικες που υποτίθεται ότι έπρεπε να τους κρατούν ασφαλείς όταν τους στέλνουμε στο σχολείο. Αντί γι’ αυτή την προστασία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με όπλα και υπέστησαν ψυχικό τραύμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντέιμον Χιούιτ, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Επιτροπής Δικηγόρων για τα Πολιτικά Δικαιώματα βάσει του Νόμου.

«Και θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί ακόμα χειρότερα».

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Η ανακοίνωση του OIGE ανέφερε ότι δεν υπήρξε προκατάληψη από την πλευρά της Omnilert. Ο Χιούιτ υποστήριξε περαιτέρω ότι ο χειριστής του συστήματος AI «παρήγαγε τακτικά ψευδείς συναγερμούς».

Το People επικοινώνησε με την Omnilert ζητώντας σχόλιο σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό.

«Η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την ανεπαρκή επικοινωνία και τον κακό συντονισμό μεταξύ βασικών αξιωματούχων αποτελεί ένα τοξικό μείγμα», τόνισε ο Χιούιτ στην ανακοίνωση.

«Χρειαζόμαστε μια σοβαρή επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά όταν αφορά τη δημόσια ασφάλεια και τα παιδιά».

Ούτε τα Δημόσια Σχολεία της κομητείας της Βαλτιμόρης (BCPS) ούτε το Αστυνομικό Τμήμα της κομητείας της Βαλτιμόρης ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του People για σχολιασμό.