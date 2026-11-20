Για τις 7 Δεκεμβρίου διεκόπη η δίκη της βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα, στο Μονομελές Εφετείο, για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά κτηνοτρόφο της εκλογικής της περιφέρειας και φέρεται να διαδραματίστηκε το 2021. Η υπόθεση αφορά παρεμβάσεις για την καταβολή ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ενώ η βουλευτής αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε σειρά αδικημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε αναβληθεί και στις 2 Οκτωβρίου, λόγω κωλυμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η δήλωση του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Σε δήλωσή του μετά τη διακοπή της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξέφρασε την άποψή του για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής βρέθηκε κατηγορούμενη επειδή επιχείρησε να βρίσκεται κοντά στα προβλήματα των παραγωγών της περιοχής της.

«Είναι τιμή μου να υπερασπίζομαι σήμερα την κυρία Αικατερίνη Παπακώστα, η οποία είναι βουλευτής Τρικάλων και πρώην υφυπουργός. Είναι κατηγορούμενη γιατί αποφάσισε από τη στιγμή που εξελέγη να είναι κοντά στα προβλήματα των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων. Εξορίζεται η λογική εάν θεωρήσουμε ότι η κυρία Παπακώστα βοήθησε τον πραγματικό γεωργό προκειμένου να θιγούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 8.000 ευρώ, που και αυτό το ποσό αμφισβητείται».

Το κατηγορητήριο για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η βουλευτής οδηγήθηκε στο εδώλιο μετά την άρση της ασυλίας της από τη Βουλή και την άσκηση δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον περασμένο Ιούλιο. Η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται σε επίπεδο Εφετείου λόγω της δικηγορικής ιδιότητάς της.

Στο ίδιο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα.

Στην Κατερίνα Παπακώστα αποδίδονται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να άσκησε πιέσεις και να καθοδήγησε υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να παρακαμφθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να επιχειρηθεί η καταβολή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων με ανακριβή στοιχεία. Στους συγκατηγορούμενούς της αποδίδεται η εκτέλεση των σχετικών ενεργειών.

Οι συνομιλίες, τα 58 βοοειδή και οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με κτηνοτρόφο των Τρικάλων, τον οποίο η βουλευτής φέρεται να περιγράφει ως «πολύ σημαντικό πρόσωπο» στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου, ο παραγωγός εντοπίστηκε να διαθέτει 58 βοοειδή, αντί των 70 που είχε δηλώσει. Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, θα οδηγούσε κανονικά στον αποκλεισμό του από τις πληρωμές των ενισχύσεων.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021 φέρονται να πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες της Κατερίνας Παπακώστα με τον Δημήτρη Μελά. Στις συνομιλίες γίνεται αναφορά σε συνεννοήσεις με αρμόδιο κτηνίατρο των Τρικάλων, προκειμένου να «τακτοποιηθεί» η εικόνα του ζωικού κεφαλαίου στην κτηνιατρική βάση πριν από την έναρξη των πληρωμών.

Ωστόσο, όταν διαπιστώθηκε πως το ΑΦΜ του παραγωγού παρέμενε μπλοκαρισμένο, φέρονται να ακολούθησαν νέες παρεμβάσεις και εσωτερικές συνεννοήσεις μεταξύ στελεχών του Οργανισμού, τα οποία διαπίστωναν πως στα πληροφοριακά συστήματα δεν είχε καταγραφεί καμία μεταβολή στον αριθμό των ζώων.