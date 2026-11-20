Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία «επανεκκίνησης» και ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις την Παρασκευή, ανακοίνωσε το Γραφείο του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Όπως γνωστοποίησε η Ντάουνινγκ Στριτ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο που καλύπτει τα τρόφιμα και τα ποτά, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας των νέων, αν και οι συνομιλίες σχετικά με το ύψος των διδάκτρων που θα καταβάλλουν οι φοιτητές από την ΕΕ παραμένουν άλυτες.

«Η συμφωνία έκλεισε – οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, λιγότερο από μία ώρα μετά την άφιξη του Άντι Μπέρναμ στον χώρο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου τον υποδέχθηκαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος ανέφερε: «Τώρα, και οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος κινητικότητας των νέων, της συμφωνίας για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) και του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για το πότε θα τεθούν σε ισχύ. Και αυτές οι ημερομηνίες καθορίζονται στην κοινή δήλωση, η οποία θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω».

«Όπως συμβαίνει με όλες τις διεθνείς συμφωνίες, υπάρχει μια νομική διαδικασία σε κάθε αντίστοιχη χώρα η οποία θα πραγματοποιηθεί τώρα. Και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς – αυτοί θα προσδιοριστούν στην κοινή δήλωση αργότερα».

Οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.