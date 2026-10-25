Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών με την ΕΕ – «Η μετανάστευση έχει αλλάξει μετά το Brexit»

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να υιοθετήσει εκ νέου τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα.

Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου όπου θα επιδιώξει επαναπροσέγγιση με τις Βρυξέλλες, ο Μπέρναμ δήλωσε υπέρμαχος ενός ειλικρινούς διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να στηρίξει ποτέ την ένταξη στο ευρώ ή στη Ζώνη Σένγκεν.

Το «άνοιγμα» Μπέρναμ και η σύγκριση με την εποχή του Brexit

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε ότι θα χαιρετίζε μια «ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, τόνισε ότι η φύση της μετανάστευσης στη Βρετανία έχει αλλάξει ριζικά μετά το Brexit, καθώς πλέον πολίτες από άλλες χώρες εγκαθίστανται μόνιμα αντί να επιστρέφουν στις πατρίδες τους.

«Νομίζω ότι πρέπει να διεξαχθεί μια πολύ ρεαλιστική και βασισμένη σε στοιχεία συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, καθιστώντας σαφές -σύμφωνα με την εφημερίδα- ότι η μη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία δεν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας για το πώς ήταν τα πράγματα όσο η Βρετανία βρισκόταν στην ΕΕ, ο Μπέρναμ τόνισε: «Γενικά ήταν νεότεροι άνθρωποι, όχι πάντα, αλλά περνούσαν μερικά χρόνια [στη Βρετανία] και μετά επέστρεφαν. Και προφανώς η ευκολία αυτού του καθεστώτος λειτουργούσε και για τους Βρετανούς».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ελευθερία μετακίνησης «είχε πολύ σημαντικές προκλήσεις συνδεδεμένες με αυτήν».

«Η μετανάστευση τύπου “περιστρεφόμενης πόρτας”, όπου οι άνθρωποι έρχονται και μετά φεύγουν, είναι διαφορετική. Η ισορροπία της μετανάστευσης έχει αλλάξει, έτσι δεν είναι, από τότε; Νομίζω ότι απλά πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για αυτά τα πράγματα».

Οι προηγούμενες δεσμεύσεις και η προειδοποίηση για το 2029

Η προθυμία του Μπέρναμ να ανοίξει ξανά τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της βρετανικής πολιτικής σκηνής χαρακτηρίζει τους πρώτους μήνες της θητείας του στην εξουσία.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο BBC τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα μπορούσε να φτάσει «μέχρι τέλους» στην κατεύθυνση της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο ίδιος έχει δεσμευτεί στο προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών του 2024 —το οποίο απέκλειε την επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, στην ενιαία αγορά ή στην τελωνειακή ένωση— και έχει τονίσει ότι οποιεσδήποτε θεμελιώδεις αλλαγές θα απαιτούσαν λαϊκή εντολή σε γενικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπέρναμ κέρδισε την έδρα του Μέικρφιλντ στο Greater Manchester σε επαναληπτικές εκλογές τον Ιούνιο, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία τον επόμενο μήνα – μια περιφέρεια που είχε ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ το 2016.

Ως υποψήφιος τότε, είχε υποσχεθεί ότι δεν θα «ξανασυζητήσει» τα επιχειρήματα του Brexit και ότι «δεν προτείνει η Βρετανία να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ».

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των πολιτικών του αντιπάλων.

Ο τομεάρχης Εσωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κρις Φιλπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία επιστροφή» στην ελεύθερη κυκλοφορία μετά το δημοψήφισμα του 2016, υπογραμμίζοντας ότι αυτό ισοδυναμεί με «παράδοση του ελέγχου των συνόρων μας και επιτρέπει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση από όλη την Ευρώπη».

Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

«Αυτή είναι μια συνολική προδοσία της Βρετανίας του Brexit και της δέσμευσής του στο Μέικρφιλντ. Αυταπατάται όταν λέει ότι η μετανάστευση ήταν διαφορετική όταν ήμασταν μέλη της ΕΕ. Θα πολεμήσουμε αυτή την ανεντιμότητα», σχολίασε.