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Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για έρευνες στην Μεσόγειο – Στο επίκεντρο ο αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η Άγκυρα εξέδωσε τη NAVTEX 1049/26 για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι εργασίες θα διεξαχθούν σε 12 συντεταγμένες από τέσσερα ερευνητικά πλοία, με στόχο τη δρομολόγηση σχεδιαζόμενου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

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Διεθνή Νέα

NAVTEX Τουρκία
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών ενόψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και τα Κατεχόμενα.
  • Οι εργασίες καλύπτουν το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθούν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Mεσόγειο Θάλασσα.
  • Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν συνολικά τέσσερα πλοία, τα οποία θα εκτελέσουν τις υποθαλάσσιες μετρήσεις και καταγραφές στην περιοχή δικαιοδοσίας που δεσμεύει η Άγκυρα.

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Σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας NAVTEX για την πραγματοποίηση υποθαλάσσιων ερευνών ενόψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και τα Κατεχόμενα.

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Η NAVTEX, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους, αποκαλύπτει την κλιμάκωση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας.

12 συντεταγμένες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 από τον σταθμό της Αττάλειας και επικαλείται το TRT Haber, προγραμματίζεται η διενέργεια επιστημονικών ερευνών και υποθαλάσσιων μελετών σε καθορισμένες συντεταγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Οι εργασίες, οι οποίες καλύπτουν το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αποσκοπούν στη «δρομολόγηση του σχεδιαζόμενου έργου μεταφοράς φυσικού αερίου» από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Mεσόγειο Θάλασσα.

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Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν συνολικά τέσσερα πλοία, τα οποία θα εκτελέσουν τις υποθαλάσσιες μετρήσεις και καταγραφές στην περιοχή δικαιοδοσίας που δεσμεύει η Άγκυρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NAVTEX, οι έρευνες θα διεξαχθούν από τα πλοία «R/V Denar Pathfinder», «Denar Echo», «Denar Explorer» και «Kırıcı».

NAVTEX 1049/26

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία, τονίζοντας: «Ζητείται από τους ναυτιλλομένους που διέρχονται από την περιοχή να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα ερευνητικά πλοία».

Στόχος

Όπως αναφέρει το TRT Haber, η προώθηση του έργου «μεταξύ Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου αποσκοπεί στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί στο μέλλον και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

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