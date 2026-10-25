Φλόριντα: Τουλάχιστον 12 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς έξω από πανεπιστήμιο – Ανάμεσά τους 6 ανήλικοι

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Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε έξω από πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Florida A&M στις ΗΠΑ, την ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη εορταστικές εκδηλώσεις αποφοίτων και φοιτητών για την υποδοχή των παλιών σπουδαστών (homecoming) και αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, τραυματίστηκαν, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Ταλαχάσι, από τα 12 συνολικά άτομα, τα 11 έφεραν τραύματα από σφαίρες.

At least 12 people were injured, including six children, in a shooting Saturday near a football stadium in Tallahassee on homecoming weekend for Florida A&M University, authorities said. https://t.co/gjXUCvNqYn — CBS News (@CBSNews) October 25, 2026



Οι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Όπως διευκρίνισαν οι αρχές, οι έξι από τους τραυματίες είναι κάτω των 18 ετών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8:00 το βράδυ τοπική ώρα, σε διασταύρωση που γειτονεύει με το Bragg Memorial Stadium.

NEW: Multiple victims seen after shooting at Florida A&M University (FAMU) homecoming event https://t.co/JpyokmP5UQ — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 25, 2026



Νωρίτερα το απόγευμα, η ομάδα Rattlers του Πανεπιστημίου Florida A&M φιλοξένησε τους Golden Lions από το Arkansas-Pine Bluff, στο πλαίσιο του ετήσιου πανεπιστημιακού αγώνα για την καθιερωμένη γιορτή επανασύνδεσης των αποφοίτων του ιστορικού πανεπιστημίου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι προηγήθηκε καβάς πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

«Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι σημειώθηκε σωματική διαμάχη πριν από τους πυροβολισμούς», επεσήμανε το αστυνομικό τμήμα.



Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν πιθανότατα από διαμάχη μεταξύ δύο με τριών ατόμων, προσθέτοντας ότι το Τμήμα Εγκλημάτων Βίας έχει αναλάβει επικεφαλής της συνεχιζόμενης έρευνας.

Αντιδράσεις

Αμέσως μετά το περιστατικό, το Πανεπιστήμιο Florida A&M εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρνας X, ζητώντας από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Η διοίκηση διευκρίνισε ότι το συμβάν έλαβε χώρα «κοντά στην πανεπιστημιούπολη», η οποία παρέμενε ασφαλής.

Our hearts are with the victims and everyone affected by tonight’s incident on Perry Street. Please avoid the area as Tallahassee police investigate. Read the University’s statement below and follow official University channels for updates. https://t.co/n4yPinLPh9 — Florida A&M University (@FAMU_1887) October 25, 2026



«Η σκέψη και η καρδιά μας είναι με τα θύματα και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το αποψινό περιστατικό στην οδό Πέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο.

Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το Florida A&M, εξέδωσε συναγερμό έκτακτης ανάγκης, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκεται κάποιο μέλος της δικής του κοινότητας.

«Ως προληπτικό μέτρο, οι φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Ταλαχάσι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους απόψε και να είναι σε εγρήγορση», τόνισε το ίδρυμα.

Victims reported amid shooting at Florida A&M University (FAMU) homecoming event in Tallahassee, Florida, police say. https://t.co/V8uly2NElq — Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 25, 2026



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ταλαχάσι, Λόρενς Ρεβέλ, απηύθυνε συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Είναι ιδιαίτερα σπαρακτικό να γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά», ανέφερε στη δήλωσή του.

Οι έρευνες για το περιστατικό παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να απευθύνει έκκληση σε όποιον μάρτυρα διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.