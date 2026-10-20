Νέα προκλητική NAVTEX από την Τουρκία: «Αρπάζει» θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης και της Ρόδου

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Λίγες μόλις ώρες μετά την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης και ενώ η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασυνδεσης Ελλαδας – Κύπρου είναι προ των πυλών, η Τουρκία ανεβάζει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο, εκδίδοντας νέα προκλητική NAVTEX με την οποία αμφισβητεί ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα.

Η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει ως δική της υφαλοκρηπίδα εκτεταμένες θαλάσσιες περιοχές νότια της Ρόδου, ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κύπρου, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ασφαλώς και η νέα τουρκική κίνηση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να επιβάλει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά χρησιμοποιεί ως αφορμή τις προγραμματισμένες γεωφυσικές έρευνες του πλοίου KOBI RUEGG, οι οποίες ξεκινούν στις 21 Οκτωβρίου για το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων East to Med Corridor (EMC).

Η NAVTEX που προκαλεί

Το πλέον προκλητικό στοιχείο της τουρκικής NAVTEX είναι ότι η Άγκυρα εμφανίζει τις έρευνες ως δραστηριότητα που έχει εγκριθεί και συντονιστεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, επιχειρώντας να κατοχυρώσει στην πράξη δικαιοδοσία σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής κυριαρχίας.

Οι συντεταγμένες που δημοσιοποιεί καλύπτουν δύο εκτεταμένες διαδρομές από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης μέχρι τα δυτικά της Κύπρου, με την οδηγία προς ναυτιλομένους να καλεί τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.

H τουρκική NAVTEX:

Η χρονική αλληλουχία των κινήσεων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η νέα NAVTEX επαναφέρουν στο προσκήνιο την προσπάθεια της Τουρκίας να περιορίσει την επήρεια των ελληνικών νησιών και να διευρύνει τον έλεγχό της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο στόχος της, προφανής…να έχει λόγο σε κάθε σημαντικό υποθαλάσσιο έργο της περιοχής, ανεβάζοντας την πίεση προς Αθήνα και Λευκωσία.