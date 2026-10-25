Καυσόξυλα: Νέος οδηγός για τις αγορές σας και τις «παγίδες» των προσφορών – Σε ποια περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές

Τα νοικοκυριά της Αττικής έχουν ήδη ξεκινήσει τις παραγγελίες καυσόξυλων για τη χειμερινή περίοδο, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 145 έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για το χύμα και στα 165 έως 170 ευρώ για το στοιβαχτό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστο Μπάτα, πιθανές αυξήσεις της τάξεως του 3% μετά τα Χριστούγεννα θα εξαρτηθούν από τη μείωση των αποθεμάτων λόγω κακοκαιρίας και τις ανατιμήσεις των χονδρεμπόρων, καθώς επί του παρόντος υπάρχει επάρκεια.

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Οικονομία

καυσόξυλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα νοικοκυριά της Αττικής έχουν ήδη αρχίσει να παραγγέλνουν καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο, καθώς ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου πλησιάζει προς το τέλος του.
  • Δεν αποκλείεται μετά τα Χριστούγεννα να υπάρξουν αυξήσεις της τάξεως του 3% στις τιμές, εάν μειωθούν τα αποθέματα λόγω κακοκαιρίας και ανέβουν οι τιμές χονδρικής.
  • Φέτος το χύμα πωλείται κατά μέσο όρο από 145 έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το στοιβαχτό διαμορφώνεται από 165 έως 170 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα νοικοκυριά της Αττικής που τα σπίτια τους έχουν τζάκι ή ξυλόσομπες, έχουν ήδη αρχίσει και παραγγέλνουν τα καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο, τη στιγμή που ο δεύτερος μήνα του Φθινοπώρου πλησιάζει προς το τέλος του.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας  μιλώντας στο enikonomia.gr να υπάρξουν μετά τα Χριστούγεννα αυξήσεις της τάξεως του 3% στις τιμές των καυσόξυλων (οξύς, δρύς , οξεια και πεύκο, ελιά) εάν τα αποθέματα μειωθούν λόγω κακοκαιρίας  και οι χονδρέμποροι ανεβάσουν τις τιμές 10 ευρώ το κυβικό με τις νέες παραλαβές.

Διευκρινίζει ωστόσο, πως οι τιμές στα καυσόξυλα δεν θα αλλάξουν, εάν δεν συμβούν τα παραπάνω, καθώς υπάρχουν αρκετά αποθέματα.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το enikonomia. gr λοιπόν καταρτίζει με τη βοήθεια του προέδρου του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστου Μπάτα έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αγορές των καυσόξυλων των καταναλωτών αλλά και για τις παγίδες που κρύβουν οι προσφορές .Αναλυτικά:

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα φέτος στην Αττική

Τα καυσόξυλα πωλούνται κατόπιν εντολή του αρμόδιου υπουργείου με δύο τρόπους στους καταναλωτές . Ειδικότερα:

  • Το Χύμα: Φέτος πωλείται κατά μέσο όρο από 145 ευρώ έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 140 ευρώ με 145 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πωλούνταν πέρυσι.
  • Το Στοιβαχτό: Παίρνει 20% παραπάνω  ξύλα από ό,τι το χύμα. Φέτος ο καταναλωτής το αγοράζει  κατά μέσο όρο από 165 ευρώ έως 170 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 160 ευρώ έως 165 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πλήρωνε πέρυσι.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται:

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