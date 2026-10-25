Καυσόξυλα: Νέος οδηγός για τις αγορές σας και τις «παγίδες» των προσφορών – Σε ποια περίπτωση θα αυξηθούν οι τιμές

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Τα νοικοκυριά της Αττικής που τα σπίτια τους έχουν τζάκι ή ξυλόσομπες, έχουν ήδη αρχίσει και παραγγέλνουν τα καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο, τη στιγμή που ο δεύτερος μήνα του Φθινοπώρου πλησιάζει προς το τέλος του.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας μιλώντας στο enikonomia.gr να υπάρξουν μετά τα Χριστούγεννα αυξήσεις της τάξεως του 3% στις τιμές των καυσόξυλων (οξύς, δρύς , οξεια και πεύκο, ελιά) εάν τα αποθέματα μειωθούν λόγω κακοκαιρίας και οι χονδρέμποροι ανεβάσουν τις τιμές 10 ευρώ το κυβικό με τις νέες παραλαβές.

Διευκρινίζει ωστόσο, πως οι τιμές στα καυσόξυλα δεν θα αλλάξουν, εάν δεν συμβούν τα παραπάνω, καθώς υπάρχουν αρκετά αποθέματα.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Το enikonomia. gr λοιπόν καταρτίζει με τη βοήθεια του προέδρου του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστου Μπάτα έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αγορές των καυσόξυλων των καταναλωτών αλλά και για τις παγίδες που κρύβουν οι προσφορές .Αναλυτικά:

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα φέτος στην Αττική

Τα καυσόξυλα πωλούνται κατόπιν εντολή του αρμόδιου υπουργείου με δύο τρόπους στους καταναλωτές . Ειδικότερα:

Το Χύμα : Φέτος πωλείται κατά μέσο όρο από 145 ευρώ έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 140 ευρώ με 145 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πωλούνταν πέρυσι.

: Φέτος πωλείται κατά μέσο όρο από 145 ευρώ έως 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 140 ευρώ με 145 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πωλούνταν πέρυσι. Το Στοιβαχτό: Παίρνει 20% παραπάνω ξύλα από ό,τι το χύμα. Φέτος ο καταναλωτής το αγοράζει κατά μέσο όρο από 165 ευρώ έως 170 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 160 ευρώ έως 165 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που πλήρωνε πέρυσι.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται:

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