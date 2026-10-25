ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Μπαράζ πληρωμών από αύριο – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Μπαράζ πληρωμών ύψους 2.532.016.342,27 ευρώ θα πραγματοποιήσουν από αύριο έως 30 τις Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.
Η καταβολή αυτή αφορά σε 4.374.639 δικαιούχους,.
Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:
- αύριο, 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.
- αύριο, 26 Οκτωβρίου 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για έξοδα κηδείας.
- από αύριο έως τις 30 Οκτωβρίου 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- στις 30 Οκτωβρίου 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.
- στις 30 Οκτωβρίου 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.
Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.