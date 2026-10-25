ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Μπαράζ πληρωμών από αύριο – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

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Μπαράζ πληρωμών ύψους 2.532.016.342,27 ευρώ θα πραγματοποιήσουν από αύριο έως 30 τις Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Η καταβολή αυτή αφορά σε 4.374.639 δικαιούχους,.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

αύριο, 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.

αύριο, 26 Οκτωβρίου 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για έξοδα κηδείας.

από αύριο έως τις 30 Οκτωβρίου 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

στις 30 Οκτωβρίου 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

στις 30 Οκτωβρίου 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: