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ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Μπαράζ πληρωμών από αύριο – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

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Οικονομία

λεφτά - χαρτονομίσματα
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Μπαράζ πληρωμών ύψους 2.532.016.342,27 ευρώ θα πραγματοποιήσουν από αύριο έως 30 τις Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Η καταβολή αυτή αφορά σε 4.374.639 δικαιούχους,.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • αύριο, 26 Οκτωβρίου και στις 29 Οκτωβρίου 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για  κύριες και επικουρικές συντάξεις  Νοεμβρίου.
  • αύριο, 26 Οκτωβρίου  918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για  έξοδα κηδείας.
  • από αύριο έως τις 30 Οκτωβρίου 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 30 Οκτωβρίου 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές  συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.
  • στις 30 Οκτωβρίου  5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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