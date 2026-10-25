Μελίσσια: Συνελήφθη υπεύθυνη μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε 3 ανήλικους

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Στη σύλληψη μιας 45χρονης υπεύθυνης καταστήματος διασκέδασης στα Μελίσσια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια σχολικού πάρτι είχε επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ σε τρεις ανηλίκους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πραγματοποίησαν έλεγχο στο νυχτερινό κέντρο, όπου διεξαγόταν σχολικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή γνωστού τράπερ.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι αλκοόλ είχαν καταναλώσει δύο αγόρια, ηλικίας 16 και 15 ετών, καθώς και μία 15χρονη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των τριών ανηλίκων, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τα παιδιά τους.

Η 45χρονη υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.