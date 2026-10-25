Ξεσπά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ: «Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα» – Αρνείται τις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων

Συγκλονίζουν οι ισχυρισμοί του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος σπάει τη σιωπή του με μια συνέντευξη-ποταμό, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρότατων καταγγελιών, την ώρα που η βρετανική αστυνομία παραδέχεται σοβαρές παραλείψεις και η υπόθεση για κακοποίηση ανηλίκων παίρνει διεθνείς διαστάσεις με την εμπλοκή του FBI.

Η ομολογία για τις ιερόδουλες

Ο Τόμας Μαρκλ δήλωσε αποφασισμένος να κάνει «ό,τι χρειαστεί» προκειμένου να καθαρίσει το όνομά του από τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη στην The Mail on Sunday, ο 82χρονος τόνισε: «Δεν είχα ποτέ σεξουαλική επαφή με κανέναν κάτω των 18 ετών».

Ο πρώην τεχνικός φωτισμού του Χόλιγουντ παραδέχθηκε ότι, όταν ήταν ελεύθερος, ταξίδεψε τουλάχιστον δύο φορές στις Φιλιππίνες και «κοιμήθηκε με ιερόδουλες».

«Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, στη Βρετανία, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) βρέθηκε στο στόχαστρο ερωτημάτων για το γεγονός ότι άφησε στα συρτάρια της για περισσότερα από επτά χρόνια μια επιστολή που περιείχε καταγγελίες κατά του Μαρκλ.

Ενώ η Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει ότι της διαβεβαίωσαν πως οι «ενοχλητικές και ανησυχητικές» κατηγορίες ερευνώνται, η Met παραδέχθηκε το Σάββατο ότι απέτυχε να διαβιβάσει τα στοιχεία για «φερόμενες παραβάσεις εκτός Ηνωμένου Βασιλείου» σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου — πιθανότατα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τις Φιλιππίνες, όπου έχει ζήσει ο Μαρκλ.

Η έρευνα στις Φιλιππίνες

Οι αρχές στις Φιλιππίνες διεξάγουν ήδη έρευνα εναντίον του για φερόμενη κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια φωτογραφία 35mm φέρεται να απεικονίζει έναν γενειοφόρο άνδρα που μοιάζει στον 82χρονο Μαρκλ να συνευρίσκεται ερωτικά με μια νεαρή Ασιάτισσα.

«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε φωτογραφία σαν κι αυτήν», απάντησε ο ίδιος κατηγορηματικά.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συνέντευξής του, ο Τόμας Μαρκλ ανέφερε επίσης ότι:

Θα μιλήσει ευχαρίστως σε ερευνητές και είναι πρόθυμος να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους (πολύγραφο) για να αποδείξει την αθωότητά του.

(πολύγραφο) για να αποδείξει την αθωότητά του. Πιστεύει ότι ο γιος του, ο Τόμας Τζούνιορ -ο οποίος τον κατήγγειλε στην αστυνομία- κρύβεται πιθανότατα πίσω από την «εκρηκτική» επιστολή.

-ο οποίος τον κατήγγειλε στην αστυνομία- κρύβεται πιθανότατα πίσω από την «εκρηκτική» επιστολή. Υποστηρίζει ότι η Μέγκαν τον απέκοψε από το να βλέπει τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, εξαιτίας «ψεμάτων» στα οποία δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να απαντήσει.

στα οποία δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να απαντήσει. Ισχυρίζεται ότι τα βιβλία που βρέθηκαν στην κατοχή του και χαρακτηρίστηκαν «πορνογραφικά» δεν είναι παρά βιβλία ιστορίας και φωτογραφίας του Χόλιγουντ , όπως το «Hollywood Lolitas» της Μαριάν Σινκλέρ.

που βρέθηκαν στην κατοχή του και χαρακτηρίστηκαν δεν είναι παρά βιβλία , όπως το «Hollywood Lolitas» της Μαριάν Σινκλέρ. Υποστηρίζει ότι τυχόν φωτογραφίες κακοποίησης παιδιών που βρέθηκαν στον υπολογιστή του «φυτεύτηκαν» για να καταστρέψουν τη φήμη του πριν πεθάνει.

Η θέση της Μέγκαν Μαρκλ και η οργή του πατέρα της

Η Δούκισσα του Σάσεξ εξέφρασε τη «βαθιά της θλίψη» για τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «πιο σοκαριστικές απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς».

Η ίδια συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι «πλέον γίνεται αντιληπτό» πως η απόφασή της να διακόψει τους δεσμούς με τον πατέρα της «και η επιλογή μου να μην του επιτρέψω να έρθει σε επαφή με τα παιδιά μας, έγινε για έναν λόγο – για να τα προστατεύσουμε».

Ενώ η Μέγκαν είχε αρχικά δηλώσει ότι έμαθε για τις κατηγορίες το 2018, η Met αποκάλυψε αργότερα ότι οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν το 2019.

Ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος ζει πλέον σε κέντρο φροντίδας στη Φλόριντα μαθαίνοντας να περπατά με τεχνητό μέλος μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού τον περασμένο Δεκέμβριο, ξέσπασε.

«Εκείνη [η Μέγκαν] δεν μου είπε ποτέ ούτε κουβέντα για αυτή την επιστολή που με κατηγορούσε για τόσο φρικτά πράγματα. Αν η Μέγκαν ή οποιοσδήποτε άλλος είχε έρθει σε μένα το 2018 και μου είχε μιλήσει για την επιστολή, θα είχα την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε.

«Γιατί η Μέγκαν δεν με ρώτησε σχετικά; Θα κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να καθαρίσω το όνομά μου. Δεν είμαι σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να πάω στις Φιλιππίνες, αλλά θα μιλήσω σε όποιον θέλει να με ακούσει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είμαι ένας αθώος άνθρωπος και δεν μου δόθηκε καμία ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ζητούσα να δω τα εγγόνια μου πριν πεθάνω».

«Αν είδε αυτή τη φρικτή επιστολή το 2018, γιατί δεν επικοινωνήθηκε μαζί μου ή δεν έστειλε κάποιον να μου μιλήσει;», αναρωτήθηκε.

«Έχει τη δύναμη να στείλει την αστυνομία ή το FBI. Γιατί να περιμένουν ολόκληρα χρόνια; Γιατί να με αποκόψουν για μια επιστολή γεμάτη ψέματα χωρίς να με αφήσουν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου;».

Η καταγγελία του γιου του και η εμπλοκή του FBI

Ο 60χρονος γιος του, Τόμας Τζούνιορ, υποστηρίζει ότι ανακάλυψε υλικό κακοποίησης παιδιών σε υπολογιστές που ο πατέρας του άφησε πίσω του στις Φιλιππίνες.

Ο ίδιος δήλωσε στη The Sun: «Όταν βρήκα αυτό το υλικό, φρίκαρα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριξα, τον φρόντισα και τον βοήθησα για χρόνια, αλλά αυτό τελειώνει εδώ. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ στον πατέρα μου, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο 82χρονος Μαρκλ ερευνάται από ειδική ομάδα δίωξης εμπορίας ανθρώπων και κακοποίησης ανηλίκων στην πόλη Σεμπού, ενώ το FBI ετοιμάζεται να ξεκινήσει δική του έρευνα μετά την επικοινωνία του Τόμας Τζούνιορ.

Από την πλευρά της, η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα Μαρκλ —η οποία είναι η βασική φροντίστρια του πατέρα τους— υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία.

Όπως ανέφερε, οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα βρίσκονταν σε αποθηκευτικούς χώρους όπου είχαν πρόσβαση πολλοί άνθρωποι, ενώ υπερασπίστηκε τον πατέρα της λέγοντας ότι πάντοτε έβγαινε με γυναίκες κατάλληλης ηλικίας.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι Σάσεξ ανέφεραν πάντως ότι, επειδή οι κατηγορίες είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία, η Μέγκαν νομικά δεν μπορούσε να τις επαναλάβει δημόσια για να μη θέσει σε κίνδυνο την έρευνα.