Μέγκαν Μαρκλ: Στο στόχαστρο των Αρχών ο πατέρας της για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας – Οι καταγγελίες του γιου του στις Φιλιππίνες

Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, μετά τις καταγγελίες του ίδιου του γιου του στις αρχές για εντοπισμό υλικού παιδικής κακοποίησης στο σπίτι του στις Φιλιππίνες.

Ο 82χρονος, ο οποίος έκανε καριέρα ως διευθυντής φωτισμού στο Χόλιγουντ, κατηγορείται από τον γιο του ότι κατείχε πληθώρα παράνομου υλικού, την ώρα που η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν, Σαμάνθα, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του αδελφού της, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένα ψέματα» με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Συγκλονιστικές καταγγελίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, ο 60χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ κατέθεσε στην αστυνομία ότι ανακάλυψε τυχαία «εκατοντάδες» εικόνες σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στο σπίτι του πατέρα του, στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Όπως υποστήριξε, ανάμεσα στο υλικό υπήρχε ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών που απεικόνιζε ανήλικα κορίτσια, τα οποία φαινόταν να είναι κάτω των 11 ετών, καθώς και φωτογραφίες πολύ μικρών παιδιών.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του πατέρα του ήταν «γεμάτος από σειρά φωτογραφιών που παραπέμπουν στην πιο ειδεχθή μορφή παιδικής κακοποίησης».

Μάλιστα, ανέφερε ότι σε μία από τις εικόνες αναγνώρισε ένα δωμάτιο από το πρώην σπίτι του πατέρα του στο Μεξικό.

Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι, όταν ο 82χρονος αναγκάστηκε να επιστρέψει στις ΗΠΑ λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου και θρόμβωσης που οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Meghan’s dad Thomas Markle probed over vast stash of child sex images https://t.co/YlFDGl6Z7q https://t.co/q1nBFYWzAp — The Sun (@TheSun) October 22, 2026



Ο Τόμας Τζούνιορ ανέφερε ότι στις 10 Ιουλίου ειδοποίησε το FBI μέσω της επίσημης τηλεφωνικής γραμμής, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ και την Αστυνομία της Πενσυλβάνια. Στη συνέχεια, επιστράτευσε έναν ειδικό πληροφορικής για να αποκτήσει πρόσβαση σε τρεις σκληρούς δίσκους.

Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν λάβει την ένορκη κατάθεση του Τόμας Τζούνιορ και διεξάγουν έρευνα για την κατάσχεση των τεκμηρίων.

Παράλληλα, πηγή από το περιβάλλον της Μέγκαν Μαρκλ σχολίασε στην βρετανική εφημερίδα: «Ίσως τώρα ο κόσμος καταλάβει επιτέλους γιατί δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον πατέρα της από το 2018».

🔗: https://t.co/bSF6wagWyl Meghan Markle’s father, Thomas Markle Sr., is being investigated for alleged possession of child pornography, according to a new report. Thomas Sr.’s son, Thomas Markle Jr., the Duchess of Sussex’s half-brother, reportedly made the discovery in their father’s home in the Philippines. Tap the link for the full story. — People (@people) October 22, 2026

Η Σαμάνθα και ο Τόμας Τζούνιορ είναι ετεροθαλή αδέλφια της Μέγκαν Μαρκλ, από τον προηγούμενο γάμο του πατερά τους, Τόμας, με τη Ρόσλιν Λόβλες.

«Είναι όλα ψέματα για τα χρήματα»

Η Σαμάνθα Μαρκλ, η οποία είναι η κύρια φροντιστής του 82χρονου πατέρα της, ξέσπασε κατά του αδελφού της μέσω δηλώσεών της στη Daily Mail, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του «αηδιαστικούς» και εντελώς ανυπόστατους.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση σε αυτές τις αηδιαστικές κατηγορίες και ο αδελφός μου είναι αηδιαστικός που τις κατασκευάζει. Θέλει να καταστρέψει τον πατέρα μας. Ντροπή του», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο αδελφός μου βγήκε με αυτά τα ψέματα πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κόπηκαν τα χρήματα που έπαιρνε από τον πατέρα μου. Χρησιμοποιούσε τον μπαμπά ως “κουμπαρά” για χρόνια και μόλις σταμάτησαν τα χρήματα, επινόησε τα πιο εξωφρενικά ψέματα που μπορούσε για να βγάλει λεφτά από τα ΜΜΕ».

Η Σαμάνθα, υποστήριξε επίσης ότι οι υπολογιστές δεν βρίσκονταν στην κατοχή του πατέρα της για δύο χρόνια.

«Οι υπολογιστές συσκευάστηκαν στο Μεξικό και φορτώθηκαν σε εμπορικό πλοίο. Στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στο υπόγειο ενός κτιρίου στις Φιλιππίνες. Ο μπαμπάς δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς. Τα κουτιά βρίσκονταν μετά στο σπίτι του Τόμας Τζούνιορ. Ο πατέρας μου δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς τους υπολογιστές για δύο χρόνια. Ποιος ξέρει ποιος μπορεί να είχε πρόσβαση; Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να στήσει παγίδα στον μπαμπά», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο μπαμπάς μου κατέβασε εικόνες. Αποδεικνύεται ότι οι υπολογιστές ήταν εκτός της κατοχής του για δύο χρόνια, γεγονός που αφήνει μεγάλο περιθώριο παραποίησης. Πρόκειται για ανυπόστατες κατηγορίες».

Η κατάσταση της υγείας του 82χρονου

Αναφερόμενη στην κατάσταση του 82χρονου, η Σαμάνθα τόνισε ότι η υγεία του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

«Ο μπαμπάς έχει σοβαρά σωματικά και νοητικά προβλήματα και είναι πολύ αδύναμος και άρρωστος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι αηδιαστικό το ότι ο αδελφός μου προσπαθεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να τον στηρίζει σε όλη του τη ζωή».

«Ο αδελφός μου έχει αυτή τη βεντέτα εναντίον του μπαμπά για χρόνια και όταν τελειώνουν τα χρήματα, φτιάχνει ιστορίες για μετρητά. Πριν από λίγα χρόνια είχε βγάλει μια ιστορία ότι ο μπαμπάς έκανε χρήση κοκαΐνης με ιερόδουλες στην Ταϊλάνδη», εξήγησε.

«Όταν μιλάς στον μπαμπά, απλά ανασηκώνει τους ώμους και λέει: “Έτσι έχουν τα πράγματα”. Είναι πολύ απογοητευμένος από τον Τόμας».

Η ίδια κατηγόρησε επίσης τον αδελφό της ότι αμέλησε την ιατρική φροντίδα του πατέρα τους στις Φιλιππίνες, γεγονός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

«Το πόδι του μπαμπά γινόταν μπλε και παραπονούταν για πόνους. Ικέτευα τον Τόμας να τον πάει στα επείγοντα, αλλά δεν το έκανε. Μέχρι να καλέσει τελικά ασθενοφόρο, ήταν πολύ αργά και ο μπαμπάς είχε μια τεράστια θρόμβωση, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο. Θεωρώ τον αδελφό μου ως έναν βαθμό υπεύθυνο γι’ αυτό».

«Παραμένω στο πλευρό του πατέρα μου, που είναι πολύ εύθραυστος», τόνισε. «Θα έχει πάντα τη στήριξή μου. Τον αγαπώ και είναι ντροπιαστικό τα τελευταία χρόνια της ζωής του να αμαυρώνονται από όλο αυτό το δράμα. Δεν του αξίζει».

«Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον ότι είναι παραβάτης, όταν τα φερόμενα εργαλεία του εγκλήματος βρίσκονταν στα χέρια άλλων ανθρώπων. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί τίποτα από αυτά. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου είναι αθώος», κατέληξε.