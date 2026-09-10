Μέγκαν Μαρκλ: Μια απλή κουβέντα τη «βάπτισε»… επίσημη πρόταση για το «The Gentlemen» – Παγκόσμιος ντόρος για δήθεν ρόλο σε σειρά του Netlix

Νέα τροπή λαμβάνει το σίριαλ γύρω από την υποτιθέμενη τηλεοπτική επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς πηγές από τη βιομηχανία του θεάματος αποκαλύπτουν ότι η Δούκισσα του Σάσεξ ουδέποτε έλαβε επίσημη πρόταση για συμμετοχή στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «The Gentlemen», του Γκράι Ρίτσι.

Η παρεξήγηση που έγινε παγκόσμιο θέμα

Όλα ξεκίνησαν στις 21 Αυγούστου, όταν το Deadline δημοσίευσε ένα «αποκλειστικό» ρεπορτάζ, αναφέροντας αρχικά ότι η Μαρκλ βρισκόταν σε «προκαταρκτικές συζητήσεις για να ενταχθεί στην 3η σεζόν της σειράς του Γκάι Ρίτσι στο Netflix».

Λίγο αργότερα, το δημοσίευμα τροποποίησε τη διατύπωση, αναφέροντας ότι η ίδια βρισκόταν «σε διαπραγματεύσεις».

Την επόμενη ημέρα, η πρώην διευθύντρια του New Yorker, Τίνα Μπράουν, έγραψε στο Substack: «Η πρόταση… αποσύρθηκε. Οι αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τόσο έντονες που κατέστη αδύνατο να προχωρήσει η συνεργασία».

Ωστόσο, πηγές που μίλησαν στο Page Six Hollywood διαψεύδουν αυτό το σενάριο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση. Όπως εξηγούν, μια απλή, ανεπίσημη κουβέντα με τη διευθύντρια κάστινγκ παρερμηνεύτηκε.

«[Η Μέγκαν] Το εξέλαβε ως πρόταση, ενώ δεν ήταν», ανέφερε η πηγή.

«Και [η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι] θεωρούσαν ότι θα ήταν χρήσιμο εκείνη τη στιγμή να υπάρχει ένας λόγος για τη μετακόμισή τους» στη Βρετανία, πρόσθεσε.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι δεν κατατέθηκε ποτέ επίσημη πρόταση, επιμένοντας ωστόσο ότι ο ίδιος ο Γκάι Ρίτσι ήταν εκείνος που πυροδότησε αρχικά το ενδιαφέρον για την πιθανή συμμετοχή της Μαρκλ.

Η εταιρεία WME, που εκπροσωπεί τόσο τη Μέγκαν Μαρκλ όσο και τον γνωστό σκηνοθέτη, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Η αβεβαιότητα για το επαγγελματικό μέλλον των Σάσεξ

Οι φήμες αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για το ζευγάρι. Η συμφωνία των 25 εκατομμυρίων δολαρίων με το Spotify έχει πλέον λήξει, ενώ η συνεργασία της εταιρείας τους Archewell Productions με το Netflix φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ τους «Cookie Queens» που έκανε πρεμιέρα στο Sundance έχει συγκεντρώσει μόλις 625.459 δολάρια στο box office από τις 7 Αυγούστου που βγήκε στις αίθουσες.

Επιπλέον, ο βασιλιάς Κάρολος άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί από τον Χάρι και τη Μέγκαν να επιστρέψουν στα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα.

Τι απαντούν οι πρωταγωνιστές της σειράς

Την ίδια ώρα, η 2η σεζόν του «The Gentlemen» έκανε αποκλειστική πρεμιέρα στο Netflix στις 3 Σεπτεμβρίου, με τους πρωταγωνιστές να δέχονται βροχή ερωτήσεων για τις φήμες.

Η 34χρονη ηθοποιός Κάγια Σκοντελάριο, που υποδύεται τη Σούζι Γκλας, μιλώντας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Today, ανέφερε: «Δυστυχώς, δεν έχω καμία δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Μακάρι να είχα, γιατί θα λάτρευα να κάνω η ίδια το κάστινγκ της σειράς – θα έβαζα όλους τους φίλους μου μέσα».

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Στη συνέχεια, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν αληθεύουν οι φήμες για την 3η σεζόν, πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι το υπέροχο με τη σειρά μας είναι ότι εμφανίζονται αυτοί οι χαρακτήρες και υποδεχόμαστε αυτούς τους σπουδαίους γκεστ ηθοποιούς, οι οποίοι προσθέτουν λίγη από τη μαγεία τους, δημιουργώντας πραγματικά αξιομνημόνευτες σκηνές. Είναι ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο στη σειρά. Έχουμε υπέροχους γκεστ ηθοποιούς στη 2η σεζόν, και όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Ας δοκιμάσουν όλοι!».

Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής της σειράς Τέο Τζέιμς, που υποδύεται τον Έντι Χάλστεντ, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Town & Country, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ενταχθεί στη σειρά ένα πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας, απάντησε αστειευόμενος: «Ναι, έρχεται η Φέργκι. Θα υποδυθεί το ερωτικό μου ενδιαφέρον», αναφερόμενος στη Σάρα Φέργκιουσον.

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Στη συνέχεια, περνώντας στη Μέγκαν Μαρκλ, ο Τζέιμς συμπλήρωσε: «Όχι, νομίζω ότι αυτό ήταν κυρίως κυρίως πολλά λόγια για το τίποτα. Προς το παρόν, απλώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό στη δεύτερη σεζόν, και μετά θα ακολουθήσει σύντομα η τρίτη. Όσον αφορά όμως την ιστορία, έχουμε μια γενική εικόνα για το πού θα καταλήξουμε. Θα επεκτείνουμε τον κόσμο της σειράς, θα πάμε σε διαφορετικές χώρες. Όμως, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, εννοώ, όλα είναι ακόμα πολύ αβέβαια».