Πύργος: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον «αετό» επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η Ηλεία αποχαιρέτησε τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, έναν από τους δύο ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το F-4 Phantom στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Πύργο με την παρουσία της οικογένειας, συγγενών, συναδέλφων, εκπροσώπων της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και πλήθους πολιτών, πριν την ταφή του στο Α΄ Κοιμητήριο Πύργου.

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Κοινωνία

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησε η Ηλεία και όλη η Ελλάδα τον «αετό», επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.
  • Η εξόδιος ακολουθία του 40χρονου επισμηναγού τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, παρουσία της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ο Γιάννης Μπλέσιας, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα και ήταν οικογενειάρχης.

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η Ηλεία αλλά και όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα, Πέμπτη (10/9) τον «αετό», επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, έναν από τους δύο ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.

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Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

 

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Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Παρουσία της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων η Εξόδιος Ακολουθία

Η Εξόδιος Ακολουθία του 40χρονου επισμηναγού τελέστηκε στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί συγκεντρώθηκαν η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από την Πολεμική Αεροπορία, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και πολίτες που θέλησαν να πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο αεροπόρο.

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Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το παρών και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Η τελευταία διαδρομή

Μετά την εξόδιο ακολουθία στον Άγιο Νικόλαο, η σορός του Γιάννη Μπλέσια μεταφέρθηκε στο Α΄ Κοιμητήριο Πύργου, όπου έγινε η ταφή.

Ο Πύργος αποχαιρέτησε τον δικό του Γιάννη

Ο Γιάννης Μπλέσιας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Ηλείας.

Ο 40χρονος επισμηναγός υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα. Ήταν οικογενειάρχης, σύζυγος της Σπυριδούλας Κυριακοπούλου και πατέρας ενός μικρού αγοριού.

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Κηδεία επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Ο Γιάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου επέβαιναν στο F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι έρευνες της αρμόδιας επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το πόρισμα αναμένεται να χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να ολοκληρωθεί.

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