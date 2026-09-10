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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η Ηλεία αλλά και όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα, Πέμπτη (10/9) τον «αετό», επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, έναν από τους δύο ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Παρουσία της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων η Εξόδιος Ακολουθία

Η Εξόδιος Ακολουθία του 40χρονου επισμηναγού τελέστηκε στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί συγκεντρώθηκαν η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από την Πολεμική Αεροπορία, εκπρόσωποι της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και πολίτες που θέλησαν να πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο αεροπόρο.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσε το παρών και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Η τελευταία διαδρομή

Μετά την εξόδιο ακολουθία στον Άγιο Νικόλαο, η σορός του Γιάννη Μπλέσια μεταφέρθηκε στο Α΄ Κοιμητήριο Πύργου, όπου έγινε η ταφή.

Ο Πύργος αποχαιρέτησε τον δικό του Γιάννη

Ο Γιάννης Μπλέσιας, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Ηλείας.

Ο 40χρονος επισμηναγός υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα. Ήταν οικογενειάρχης, σύζυγος της Σπυριδούλας Κυριακοπούλου και πατέρας ενός μικρού αγοριού.

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Ο Γιάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου επέβαιναν στο F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι έρευνες της αρμόδιας επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το πόρισμα αναμένεται να χρειαστεί περίπου έναν μήνα για να ολοκληρωθεί.