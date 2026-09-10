Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Μεσολόγγι: Συνελήφθη 14χρονος που οδηγούσε μηχανή – Παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα και τα 2 ανήλικα παιδιά της

Αστυνομικοί στο Αιτωλικό συνέλαβαν έναν 14χρονο οδηγό μοτοσικλέτας, για παράσυρση πεζής γυναίκας και των δύο μικρών παιδιών της, στο Μεσολόγγι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Ο ανήλικος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύλληψη 14χρονου στο Μεσολόγγι για παράσυρση μητέρας και των δύο βρεφών της με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε χωρίς άδεια.
  • Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με τη μητέρα να νοσηλεύεται στο Μεσολόγγι και τα δύο βρέφη στο «Καραμανδάνειο» της Πάτρας.
  • Ο πατέρας του 14χρονου συνελήφθη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και η μητέρα του.

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Στη σύλληψη ενός 14χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/9) σε περιοχή του Μεσολογγίου.

Ο ανήλικος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, οδηγούσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του πατέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παρέσυρε πεζή γυναίκα που μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της.

Εγκατάλειψη, διακομιδές στα νοσοκομεία και ποινικές διώξεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του agrinio news, αμέσως έπειτα από τη σύγκρουση, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά της, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Από την πλευρά τους, οι δύο ανήλικοι επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

Εις βάρος του 14χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι Αρχές, προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οδηγώντας τον στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ αναζητείται και η μητέρα του 14χρονου, η οποία κατηγορείται επίσης, για παραμέληση της εποπτείας του.

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