Τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας: Προκλητική εικόνα του υπουργείου Άμυνας με την «ημισέληνο στο μπλε» και εμπρηστικό παραλήρημα του ΥΠΕΞ

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Κλιμακώνεται η τουρκική επιθετική ρητορική έναντι της Ελλάδας, συνδυάζοντας την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στο πεδίο της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» με την ανακύκλωση εμπρηστικών ιστορικών αιτιάσεων.

Με μια συμβολική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε τη «φωτογραφία της ημέρας», όπως τη χαρακτηρίζει το En Son Haber, η οποία απεικονίζει τη ημισέληνο και το αστέρι αποτυπωμένα στη θάλασσα.

«Η Ημισέληνος και το Αστέρι κεντημένα στο μπλε!», αναφέρεται στη λεζάντα.



Σύμφωνα με την En Son Haber, η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί ευθεία απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Αθήνας να παρεμβεί αν παραστεί ανάγκη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο».

Το δημοσίευμα της En Son Haber σχολιάζει ότι η Τουρκία «επιδεικνύει την ισχύ της με εγχώρια παραγόμενα όπλα» και προειδοποιεί ότι η Άγκυρα είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, προκειμένου να προστατεύσει τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Εμπρηστική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Χθες Τετάρτη, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε μια προκλητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 104 ετών από την 9η Σεπτεμβρίου 1922 — ημερομηνία που η Άγκυρα τιμά ως «Απελευθέρωση της Σμύρνης» και θεωρεί κομβικό ορόσημο του «Τουρκικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας».

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακυκλώνει την επίσημη αναθεωρητική αφήγηση, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες κατά του ελληνικού στρατού για την περίοδο 1919-1922.

«Δεν ξεχνάμε αυτή την ημέρα τις συστηματικές και προσχεδιασμένες σφαγές που διέπραξε ο ελληνικός στρατός σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, τις πρακτικές “καμένης γης” και την καταστροφή που προκάλεσε κατά την απόπειρα κατοχής της Δυτικής Ανατολίας μεταξύ 1919 και 1922».

Today, on 9 September, we celebrate the 104th anniversary of the Liberation of İzmir. We do not forget on this day, which marks a pivotal milestone in the Turkish War of Independence, the Greek army’s systematic and premeditated massacres committed against the civilian… pic.twitter.com/9BBfNUiJs9 — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 9, 2026



Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι η Άγκυρα τιμά «όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με ευγνωμοσύνη».