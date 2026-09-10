Γιώργος Μαζωνάκης: Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο της Καρνεάδου με εντολή εισαγγελέα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) προκαλώντας σοκ στο πανελλήνιο.

Αυτή την ώρα, όπως μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής, πραγματοποιούν αυτοψία αστυνομικοί και Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εντολή εισαγγελέα.

Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται κομβική για τις έρευνες από υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας.

Έρευνες στο σπίτι και το ιατρείο

Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με το OPEN, σφραγίστηκαν τόσο το ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και το σπίτι των γιατρών.

Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποιήσεις για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.