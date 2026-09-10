Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον τραγουδιστή – «Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, δεν θα σε ξεχάσουμε»

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Το δικό της «αντίο» θέλησε να πει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος γεννημένος στη Νίκαια, ουδέποτε έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας σε video clip και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον αγώνα με τη Ρεάλ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε σε ανάρτησή της:

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».