Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον τραγουδιστή – «Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, δεν θα σε ξεχάσουμε»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος, γεννημένος στη Νίκαια, ήταν γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε υποστηρίξει την ομάδα σε σημαντικούς αγώνες. Το μήνυμα της ομάδας εκφράζει θλίψη για την απώλεια ενός «δικού τους ανθρώπου» και σπουδαίου καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι δεν θα τον ξεχάσουν.

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Μαζωνάκης - Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ουδέποτε έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του.
  • Πριν από λίγους μήνες, ο τραγουδιστής είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε video clip και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον αγώνα με τη Ρεάλ.
  • Σε ανάρτησή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος… Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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Το δικό της «αντίο» θέλησε να πει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος γεννημένος στη Νίκαια, ουδέποτε έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας σε video clip και είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον αγώνα με τη Ρεάλ.

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε σε ανάρτησή της:

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

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