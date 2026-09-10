Ολυμπιακός: Όταν Μουρίνιο, Σιμεόνε και Λουίς Ενρίκε έσταζαν μέλι για τον Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για την τεχνική ηγεσία, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 54χρονος Βάσκος επιστρέφει στο προσκήνιο με σημαντική παρακαταθήκη από τη θητεία του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής και προπονητικής του διαδρομής.

Πέρα, όμως, από την πορεία και τα πεπραγμένα του, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο έχουν μιλήσει για τη δουλειά του τρεις κορυφαίοι προπονητές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ντιέγκο Σιμεόνε, Ζοζέ Μουρίνιο και Λουίς Ενρίκε έχουν κατά καιρούς σταθεί στην αγωνιστική ταυτότητα που δημιούργησε στη Σοσιεδάδ, αναγνωρίζοντας την ποιότητα της δουλειάς του.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Αλγκουαθίλ, εστιάζοντας στην αγωνιστική φιλοσοφία που κατάφερε να περάσει στη βασκική ομάδα.

«Έχει κάνει τεράστια και εντυπωσιακή δουλειά από τότε που ανέλαβε τη Σοσιεδάδ. Έχει ξεκάθαρα ορίσει την ταυτότητα της ομάδας και είναι ευχαρίστηση να τους βλέπεις να παίζουν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε ξεχωρίσει την ικανότητα του Βάσκου να προετοιμάζει την ομάδα του και να προσαρμόζει το αγωνιστικό της πλάνο ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

«Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και προετοιμάζει εξαιρετικά την ομάδα του. Εκτός από την ποιότητα που έχουν, είναι επίσης ικανοί να αλλάζουν συστήματα από το ένα ματς στο άλλο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα», είχε αναφέρει ο Πορτογάλος τεχνικός.

Ακόμη πιο ξεκάθαρος ήταν ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος δεν είχε διστάσει να χαρακτηρίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την ομάδα που, κατά την άποψή του, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία, αποδίδοντας τα εύσημα στον Αλγκουαθίλ.

«Τι σπουδαία ομάδα, τι ωραίος τρόπος να τους ανταγωνίζεσαι. Είναι υπέροχοι. Θα σας πω κάτι: Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η ισπανική ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, δίχως αμφιβολία. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξίζει συγχαρητήρια», είχε δηλώσει ο Ισπανός προπονητής.

Η αναγνώριση που είχε κερδίσει στη LaLiga ο Βάσκος τεχνικός από ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της προπονητικής αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εκτίμησης που χαίρει η δουλειά του.