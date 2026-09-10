Champions League: Σόου από Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, μεγάλες νίκες για Λίβερπουλ και Άρσεναλ – Όλα τα highlights

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Με 24 γκολ σε έξι αναμετρήσεις, εντυπωσιακές εμφανίσεις και σημαντικές μονομαχίες συνεχίστηκε την Τετάρτη (9/9) η πρεμιέρα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα ξεκίνησαν με εμφατικές νίκες, ενώ Λίβερπουλ και Άρσεναλ πανηγύρισαν δύο από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της βραδιάς.

Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση, συντρίβοντας με 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Οι Παριζιάνοι έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση, καθώς πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών τερμάτων.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ ο Φεράν Τόρες πέτυχε χατ-τρικ. Το τελικό 6-1 διαμόρφωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 88ο λεπτό. Για τη Σλόβαν είχε μειώσει προσωρινά ο Καμαρά, με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια.

Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα της Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε 5-1 της Φέγενορντ. Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό και έβαλε τις βάσεις για μια άνετη βραδιά, βρίσκοντας ξανά δίχτυα στη συνέχεια.

Σκόρερ για τους Καταλανούς ήταν επίσης οι Καρίμ Αντεγέμι, Λαμίν Γιαμάλ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και Γκαμπριέλ Ζεσούς. Το μοναδικό γκολ της Φέγενορντ σημείωσε ο Σεμ Στάιν στο 82ο λεπτό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αιφνιδίασε τη Λίβερπουλ και προηγήθηκε στο 17ο λεπτό με τον Μάρκος Γιορέντε, όμως οι «κόκκινοι» αντέδρασαν και έφτασαν στην ανατροπή, επικρατώντας με 2-1.

Ο Ντόμινικ Σομποσλάι έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 40ό λεπτό, ενώ ο Αλέξις Μακ Άλιστερ ολοκλήρωσε την ανατροπή στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Η Λίβερπουλ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της παρά την πίεση της Ατλέτικο, ενώ ένα ακόμη γκολ των γηπεδούχων ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε τις ευκαιρίες της, αλλά δεν κατάφερε να φύγει από το «Άνφιλντ» με βαθμολογικό όφελος.

Με σημαντική ελληνική συμβολή, η Άρσεναλ έφυγε με τη νίκη από τη Νάπολι, επικρατώντας 1-0 της ιταλικής ομάδας στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μάρτιν Έντεγκααρντ στο 75ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Χρήστου Τζόλη. Οι «κανονιέρηδες» είχαν τις περισσότερες και πιο επικίνδυνες στιγμές στο παιχνίδι και, αφού βρήκαν το γκολ, διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στη Στουτγκάρδη, ο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς χρειάστηκε μόλις 12 λεπτά για να πετύχει χατ-τρικ και να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη με 3-1 επί της Βίκινγκ.

Η νορβηγική ομάδα είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ζλάτκο Τρίπιτς, όμως ο Ντεμίροβιτς ήταν ασταμάτητος και έκρινε ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ επικράτησε 2-1 της Γαλατασαράι, επίσης με ανατροπή. Οι Τούρκοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό με τον Λούκας Τορέιρα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν.

Ο Τζένι Κατάμο ισοφάρισε, ενώ ο Λουίς Σουάρες ολοκλήρωσε την ανατροπή με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χαρίζοντας στη Σπόρτινγκ τους τρεις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα: