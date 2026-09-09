UEFA: Θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσει τις πόλεις για τους επόμενους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

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Η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, καθώς θα φιλοξενήσει την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με ιδιαίτερο βάρος στις αναθέσεις των τελικών των επόμενων ετών, αλλά και σε σειρά κανονιστικών αλλαγών.

Οι διοργανώσεις που βρίσκονται στην ατζέντα

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα εξετάσει τις αναθέσεις για:

τους τελικούς του UEFA Champions League για το 2028 και το 2029,

για το 2028 και το 2029, τους τελικούς του UEFA Europa League για το 2028 και το 2029,

για το 2028 και το 2029, τους τελικούς του UEFA Conference League για το 2028 και το 2029,

για το 2028 και το 2029, τους τελικούς του UEFA Women’s Champions League για το 2028 και το 2029,

για το 2028 και το 2029, το UEFA Super Cup για το 2027 και το 2028,

για το 2027 και το 2028, τους τελικούς του UEFA Futsal Champions League για το 2027.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών της UEFA, στους οποίους περιλαμβάνονται το UEFA Women’s Nations League και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών για την περίοδο 2027-2029.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται επίσης οι κανονισμοί των διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών της UEFA για τη σεζόν 2027/28, καθώς και τροποποιήσεις στους κανονισμούς του UEFA Nations League 2026/27. Οι αλλαγές αφορούν νέο σύστημα playoffs, στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα μορφή της διοργάνωσης που εγκρίθηκε τον Μάιο και προβλέπει τρεις κατηγορίες (Leagues) αντί για τέσσερις.

Φεστιβάλ ποδοσφαίρου στην πλατεία Αριστοτέλους

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ ποδοσφαίρου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools.

Στην τελετή έναρξης θα παρευρεθούν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 60 αγόρια και κορίτσια από τοπικά σχολεία, μαζί με διεθνείς και Έλληνες παλαίμαχους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών θα είναι οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κρίστιαν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.