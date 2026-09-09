Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 75 τραυματίες – Ασταμάτητα πλήγματα με drones και πυραύλους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο, καθώς η Μόσχα συνέχισε τα πλήγματα με drones και πυραύλους από το Κίεβο έως την Οδησσό, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια. Μόνο στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου άφησαν πίσω τους μία νεκρή και τουλάχιστον 12 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, αποθήκες και άλλες υποδομές.

Οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίστηκαν σχεδόν αδιάκοπα στη διάρκεια της ημέρας, με τον συναγερμό για drones να παραμένει ενεργός για περισσότερες από έξι ώρες.

Η νέα ρωσική εκστρατεία πληγμάτων άρχισε σχεδόν αμέσως μετά τη σύντομη παύση που είχε συνδεθεί με την επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό 35, ενώ τεράστιες πυρκαγιές είχαν καλύψει τμήματα της πόλης με καπνό.

Μία νεκρή και 12 τραυματίες στο Κίεβο

Περίπου στις 08:00 το πρωί, ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία 24 ορόφων στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, προκαλώντας πυρκαγιά στον 12ο όροφο.

Η διοίκηση της πόλης επιβεβαίωσε ότι από το συγκεκριμένο πλήγμα τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι.

Οι επιθέσεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο πριν από τις 16:30, νέο ρωσικό drone χτύπησε εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Ντνιπρόβσκι. Στο κτίριο ξέσπασε φωτιά και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Η Στρατιωτική Διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε αργότερα ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών.

Έτσι, ο απολογισμός των επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της ημέρας ανήλθε σε μία νεκρή και τουλάχιστον 12 τραυματίες.

Φωτιές σε αποθήκες και ανοιχτούς χώρους

Στην περιοχή Νταρνίτσκι ξέσπασε επίσης φωτιά σε ανοιχτό χώρο μετά την πτώση ρωσικού drone.

Αργότερα, περίπου στις 13:27, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη στην περιοχή Ντνιπρόβσκι, επίσης έπειτα από πτώση drone.

Τοπικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να καταγράφει τις συνέπειες ρωσικού πλήγματος σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στο συγκρότημα κατοικιών Comfort Town.

“russia doesn’t target civilians.” Then watch this. A russian Shahed drone directly hits a residential high-rise in Kyiv today. This is what “russia doesn’t target civilians” looks like. https://t.co/ofUD4rGDFd pic.twitter.com/1ZcvC7iBnQ — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 9, 2026

The moment a Russian drone directly struck a residential building in Kyiv. Pure terror. https://t.co/PFnFkRgt4x pic.twitter.com/bdSIMoscUK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 9, 2026

196 drones και βαλλιστικοί πύραυλοι σε μία ημέρα

Η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 196 επιθετικά drones τύπου Shahed, μεταξύ των οποίων και drones με κινητήρες τζετ, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M από την κατεχόμενη Κριμαία και πυραύλους cruise S8000 Banderol από τη Θάλασσα του Αζόφ.

Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν δεν διευκρινίστηκε. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 165 drones, ενώ πλήγματα από πυραύλους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν σε 23 σημεία.

Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη τέσσερα σημεία.

Δύο νεκροί και επτά τραυματίες στην περιφέρεια Κιέβου

Βαρύς ήταν ο απολογισμός και στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Συνολικά υπέστησαν ζημιές 31 σημεία, μεταξύ των οποίων 11 κατοικίες, δύο πολυκατοικίες, πέντε βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, ένα διοικητικό κτίριο, ένα βοηθητικό κτίσμα και 12 οχήματα.

«Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται η ζωή κάποιου, το σπίτι κάποιου, η περιουσία κάποιου. Και αυτή είναι για ακόμη μία φορά η πραγματικότητα που φέρνει η Ρωσία στη γη μας», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Δύο νεκροί στην Οδησσό – Χτυπήθηκε συνοριακό πέρασμα με τη Μολδαβία

Στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, ρωσικά drones έπληξαν το διεθνές συνοριακό πέρασμα Starokozache με τη Μολδαβία. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άμαχοι και τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Οι διασώστες απομάκρυναν επιπλέον 16 ανθρώπους από λεωφορείο και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η λειτουργία του συνοριακού περάσματος ανεστάλη προσωρινά μετά το πλήγμα.

Drone χτύπησε τρένο στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, περίπου στις 10:00 το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου, drone τύπου Shahed χτύπησε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο χωριό Ίσκρα, πλήττοντας τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χάρκοβο – Ιζιούμ. Από το συγκεκριμένο πλήγμα τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι.

Συνολικά, επομένως, οι επιθέσεις στην περιοχή άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και 12 τραυματίες.

945 επιθέσεις σε 46 οικισμούς στη Ζαπορίζια

Στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα σε μία ημέρα 945 επιθέσεις εναντίον 46 οικισμών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Νεκρή γυναίκα και τραυματισμένο παιδί στο Μικολάιβ

Στην περιφέρεια Μικολάιβ, συνδυασμένη ρωσική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές λιμενικές και άλλες πολιτικές υποδομές, εμπορικό κέντρο, ταχυδρομικός τερματικός σταθμός, καφέ, κατοικίες και οχήματα.

Πύραυλος Banderol σε υπεραγορά στο Τσερνίχιβ

Στη βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιθέσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πύραυλο cruise Banderol εναντίον υπεραγοράς στην πόλη Πριλούκι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο νεκροί και 15 τραυματίες στη Χερσώνα

Στη νότια περιφέρεια Χερσώνας, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Δύο νεκροί και 12 τραυματίες στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και 12 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιθέσεις σε πολλές διαφορετικές περιφέρειες, σε συνδυασμό με τα συνεχή πλήγματα στην πρωτεύουσα, ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό που προκύπτει από τις τελευταίες ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και 75 τραυματίες.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα δεν πρέπει να πιστεύει ότι θα μείνει ατιμώρητη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε το νέο κύμα επιθέσεων, σημειώνοντας ότι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών βρίσκονταν σε εξέλιξη στο Κίεβο και στις περιφέρειες Οδησσού, Ντνίπρο, Μικολάιβ, Ζαπορίζια, Χαρκόβου και Ζιτόμιρ.

«Δυστυχώς, υπήρξε πολύ μικρή αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα απέναντι σε αυτά τα πλήγματα, τα οποία αφαιρούν ανθρώπινες ζωές σχεδόν καθημερινά. Αλλά χρειάζεται αντίδραση. Η Μόσχα δεν πρέπει να μπει στον χειμώνα πιστεύοντας ότι μπορεί να συνεχίζει την τρομοκρατία με πυραύλους και drones χωρίς συνέπειες», δήλωσε.