Συρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων και πολεμικού υλικού κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και εργαζόμενοι του υπουργείου Άμυνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη.

Close-up images from Idlib show the damage after a mysterious explosion struck an ammunition depot in northwestern Syria. The incident adds to a series of events raising questions about al-Jolani’s ability to maintain control and security even in areas considered strongholds of… https://t.co/aLEvEPazqe pic.twitter.com/cap8MYtULn — DDF NEWS (@ddfmarketing1) September 9, 2026

Σύμφωνα με το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, το περιστατικό σημειώθηκε σε εγκατάσταση όπου φυλάσσονταν όπλα και υπολείμματα πολεμικού υλικού, πριν μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μέλη του προσωπικού του, αναφέρει το Reuters.

Διαδοχικές εκρήξεις και πυκνός καπνός

Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νέες εκρήξεις σημειώνονταν διαδοχικά μετά την πρώτη, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να πλησιάσουν με ασφάλεια, ενώ πυκνός καπνός υψωνόταν πάνω από την περιοχή για αρκετές ώρες.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την αιτία της αρχικής έκρηξης.

🇸🇾 At least 14 people were killed and 11 injured when an explosion tore through a temporary weapons depot near Sarmada in Idlib province, northwestern Syria. Syria’s Defense Ministry said it stored weapons and explosive remnants left from the civil war. The cause is unknown. pic.twitter.com/nvCgEbe1D9 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό στην Ιντλίμπ μέσα σε λίγες ημέρες

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία θανατηφόρα έκρηξη στην ίδια επαρχία.

Την 1η Σεπτεμβρίου, όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στην περιοχή Μπίνις, στην Ιντλίμπ. Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.