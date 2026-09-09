Συρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας. Το περιστατικό, του οποίου η αιτία παραμένει άγνωστη, δυσχέρανε τις προσπάθειες κατάσβεσης λόγω διαδοχικών εκρήξεων και αποτελεί το δεύτερο πολύνεκρο συμβάν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες.

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Διεθνή Νέα

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να τεθούν υπό έλεγχο. Φωτογραφία: Moawia Atrash / dpa / picture alliance
Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να τεθούν υπό έλεγχο. Φωτογραφία: Moawia Atrash / dpa / picture alliance
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας.
  • Διαδοχικές εκρήξεις και πυκνός καπνός δυσκόλεψαν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την αιτία της αρχικής έκρηξης.
  • Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία θανατηφόρα έκρηξη στην ίδια επαρχία, όπου την 1η Σεπτεμβρίου πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη οχήματος με πυρομαχικά.

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 11 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης όπλων και πολεμικού υλικού κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και εργαζόμενοι του υπουργείου Άμυνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αρχική έκρηξη.

Σύμφωνα με το συριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, το περιστατικό σημειώθηκε σε εγκατάσταση όπου φυλάσσονταν όπλα και υπολείμματα πολεμικού υλικού, πριν μεταφερθούν σε άλλη τοποθεσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και μέλη του προσωπικού του, αναφέρει το Reuters.

Διαδοχικές εκρήξεις και πυκνός καπνός

Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νέες εκρήξεις σημειώνονταν διαδοχικά μετά την πρώτη, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να πλησιάσουν με ασφάλεια, ενώ πυκνός καπνός υψωνόταν πάνω από την περιοχή για αρκετές ώρες.

Διασώστες των Syrian White Helmets επιθεωρούν τις ζημιές, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο της έκρηξης σε προσωρινή αποθήκη όπλων στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ, την Τετάρτη. Φωτογραφία: AFP
Διασώστες των Syrian White Helmets επιθεωρούν τις ζημιές, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο της έκρηξης σε προσωρινή αποθήκη όπλων στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίμπ, την Τετάρτη. Φωτογραφία: AFP

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την αιτία της αρχικής έκρηξης.

Δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό στην Ιντλίμπ μέσα σε λίγες ημέρες

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία θανατηφόρα έκρηξη στην ίδια επαρχία.

Την 1η Σεπτεμβρίου, όχημα που μετέφερε πυρομαχικά εξερράγη στην περιοχή Μπίνις, στην Ιντλίμπ. Σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

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