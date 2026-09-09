Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 2 εναέρια μέσα

Σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, σε αρδευτικό κανάλι, καίγοντας απορρίμματα και ξηρά χόρτα.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο εναέρια μέσα, ενώ ο Δήμος Θερμής συνδράμει με υδροφόρες.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), με το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης να διερευνά τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα (9/9) στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και καίει απορρίμματα και ξηρά χόρτα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ο Δήμος Θερμής κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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