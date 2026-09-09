Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνέντευξη πριν από τον θάνατό του – Η νοσηλεία, η οικογενειακή ρήξη και η καταγγελία

Σε ηλικία 54 ετών πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) έχοντας διαγράψει πολυετή πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, ο τραγουδιστής είχε παραχωρήσει μία εκτενή τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία είχε αναφερθεί στις έντονες προσωπικές και οικογενειακές περιπέτειες που σημάδεψαν τον τελευταίο χρόνο της ζωής του.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, τον περασμένο Ιούλιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων, για την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025, τη ρήξη με την οικογένειά του και ειδικότερα με την αδελφή του, Βάσω, την επαγγελματική συνεργασία τους, καθώς και για την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι η πίστη αποτέλεσε για τον ίδιο σημαντικό στήριγμα. «Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Η ρήξη με την οικογένεια και η συνεργασία με τη Βάσω

Αναφερόμενος στον τελευταίο χρόνο της ζωής του και στα γεγονότα που είχαν προηγηθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει:

«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου μακριά από θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα από όσα έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο. Μετά από αυτή την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι καλύτερη η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση, γύριζα πλευρό και κοιμόμουν».

Ο τραγουδιστής είχε ξεκαθαρίσει ότι η Βάσω Μαζωνάκη δεν ήταν μάνατζέρ του, αλλά συνεργάτιδά του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος λάμβανε τις τελικές αποφάσεις για τις επαγγελματικές του κινήσεις.

«Η Βάσω δεν ήταν μάνατζέρ μου, ήταν συνεργάτιδά μου, θα έλεγα. Πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άρχισε να αλλάζει πριν από πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που, για να πάρω μία απόφαση, πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές, να την εξαντλήσω. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Υπήρξε μία σειρά καταστάσεων μέχρι να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν έγινε από τη μία ημέρα στην άλλη».

Όπως είχε εξηγήσει, προηγήθηκαν πολλές συζητήσεις μέχρι να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία τους δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

«Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο, πολύ φυσιολογικά. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τάσος Τρύφωνος είχε αναφερθεί στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που δημιουργήθηκε το 2020 και στη μεταβίβαση του 10% των μετοχών του τραγουδιστή, με ποσοστό 5% στην αδελφή του και 5% στον σύζυγό της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απαντήσει:

«Τότε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα, όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, ίσχυε και δεν ίσχυε, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Δεν υπήρχε δική μου υπογραφή. Μετά άρχισε ο χορός του παραλόγου. Ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Έλεγα πράγματα και υπήρχε αμφισβήτηση από την οικογένεια. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδέψουμε τον κόμπο».

Μιλώντας για τη θέση που θεωρούσε ότι είχε μέσα στην οικογένειά του, είχε προσθέσει:

«Για να μην το κάνω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Η οικογένειά μου με ακολουθούσε παντού, με στήριζε. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Περισσότερες φορές υποβίβαζα τον εαυτό μου».

Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει ότι έφερε και προσωπικό μερίδιο ευθύνης για την εξέλιξη της οικογενειακής σύγκρουσης.

«Θεωρώ 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό, πράγματα που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που υιοθέτησα και δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ’ έξω. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ. Είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένειά μου, θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσει κάποιος και θα ξυπνήσω».

Παράλληλα, είχε περιγράψει περιστατικά κατά τα οποία, όπως υποστήριζε, μέλη της οικογένειάς του πήγαιναν στο σπίτι του χωρίς να έχουν προσκληθεί.

«Έρχονταν στο σπίτι μου χωρίς να τους καλέσω. Έρχονταν όχι για να τα βρούμε, αλλά για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό. Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό. Σαν άνθρωπος, φυσικά, θα σκέφτομαι το παρελθόν μαζί με το παρόν. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Μου έλεγαν να μην κάνω δουλειές με συγγενείς, αλλά τα άκουγα λίγο ως κλισέ. Έχασα χρήματα. Μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες, όχι μόνο η οικογένεια. Χάθηκαν όλα αυτά, και οι άνθρωποι και τα χρήματα και όλα».

Η ημέρα της νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ημέρα κατά την οποία οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, περιγράφοντας αναλυτικά τη στιγμή που αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του.

«Εγώ πίστευα ότι τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι μου, γύρισε τη ζωή μου τούμπα. Γυρνάω από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Μου δείχνουν το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαΐτειο».

Στη συνέχεια είχε περιγράψει τις σκέψεις και τις κινήσεις του πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα. Τότε ένιωθα περίεργα. Πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου που ούτε καν ήταν αλήθεια. Η μία μου αδελφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο για να ακολουθήσει το περιπολικό. Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφαγα, έκανα ντους, μπήκα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαΐτειο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχα άγχος με την εξουσία. Μιλούσα με τους αστυνομικούς. Ήμουν ήρεμος και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι θα συμβεί. Έλεγα “τι θα κάνω;”. Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω».

Όπως είχε αναφέρει, αρχικά περίμενε ότι δεν θα παρέμενε στο νοσοκομείο.

«Περίμενα ότι δεν θα με κρατήσουν. Κάτι υποκρύπτεται από πίσω, το οποίο δεν γνωρίζω. Υπάρχουν και ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές. Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος ντροπαλός και, λόγω της έκθεσής μου, κάποιοι θεωρούσαν ότι είμαι αλαζόνας. Αυτή ήταν μία άμυνα. Δεν ήταν το πιο εύκολο. Φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο. Ένιωσα τρόμο και προδοσία. Ήμουν η χαρά του Δρομοκαΐτειου. Κάποιοι έλεγαν “εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ”».

Ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει ότι εκείνη την περίοδο η επικοινωνία με την οικογένειά του είχε ήδη διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αυτό που φοβόμουν ήταν η δουλειά μου. Γενικά, είχαμε κόψει με την οικογένειά μου αρκετό καιρό πριν. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι είχαν μία καραμέλα και μου την έλεγαν σε ό,τι και αν έλεγα, του τύπου “δεν ξέρεις τι λες”. Σίγουρα είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θεωρώ ότι ήταν κίνηση πανικού. Προσπαθώ να καταλάβω μέχρι και σήμερα. Όταν πας να κάνεις μία κίνηση σαν αυτή, πρέπει να υποστείς και τις συνέπειες».

Παράλληλα, είχε αναφερθεί στη συμπαράσταση που, όπως έλεγε, εισέπραξε από τον κόσμο.

«Η κίνηση ήταν ξεκάθαρη. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος, κάτι που δεν πίστευα. Μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση, κάποια πράγματα δεν τα ήξερα, δεν τα πίστευα. Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή. Δεν με ξάφνιασαν αυτά που έλεγαν. Είχα καταλάβει πώς θα κινηθούν».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επίσης δηλώσει ότι δεν είχε αισθανθεί ποτέ ότι αποτελούσε κίνδυνο για τον εαυτό του.

«Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς την αδυναμία του ανθρώπου και να την χρησιμοποιήσεις εναντίον του. Γιατί τώρα; Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου. Μπορεί να αισθάνθηκα πράγματα μέσα μου, με τις σκέψεις μου, με πράγματα που μου μετέφεραν. Εγώ λέω ότι τελικά η ζωή είναι ο αγώνας του Γιώργου με τον Γιώργο».

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου»

Για τις επιπτώσεις που είχε πάνω του η οικογενειακή σύγκρουση, ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί τόσο στην ψυχολογική πίεση όσο και σε ένα έκτακτο χειρουργείο για την αφαίρεση της χολής.

«Μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Με επηρέασαν εναντίον του ίδιου μου του εαυτού. Αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν ιστορίες. Όλα έγιναν προφητικά στη ζωή μου. Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπε ότι θέλει το καλό μου. Ψευδές ήταν αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος εναντίον μου. Δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο».

Στο ίδιο σημείο είχε αναφερθεί στην πίστη και στη μουσική ως δύο στοιχεία που θεωρούσε καθοριστικά για τον ίδιο.

«Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσαν. Ξεκίνησα από μικρός να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο, και κακώς με πληγώνει, είναι ότι κάποιος θα πει “έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του;”».

Όπως είχε εξηγήσει, εξακολουθούσε να τον επηρεάζει η εικόνα που σχημάτιζε το κοινό για εκείνον.

«Ακόμα, δυστυχώς, με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Πήγα να κάνω ένα χειρουργείο εκτάκτως, αφαίρεσα τη χολή. Ήξερα ότι όλα αυτά που άρχισα να δέχομαι θα μου έβγαιναν κάπου. Μου είπαν για το χειρουργείο της οικογένειάς μου, αλλά δεν τους πίστευα στην αρχή. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Πώς είναι δυνατόν να λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια, ενώ ήμασταν έτσι;».

Παρά τη ρήξη, είχε δηλώσει ότι δεν είχε πάψει να αγαπά την οικογένειά του, αν και περιέγραφε τον εαυτό του ως πικραμένο και ψυχραμένο.

«Ήμασταν μία οικογένεια που είχε πολύ χιούμορ. Δεν ήμασταν κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι, ήμασταν πολύ χαλαροί. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θεωρώ ότι θα με τσιμπήσει κάποιος. Ο πατέρας μου είναι ουδέτερος. Ο μπαμπάς υποστήριζε πάντα τη μαμά. Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει; Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος. Πάντα κρατάω μία ελπίδα, η οποία δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί πορεύομαι με το καλό. Αν δω τηλεφώνημα στο κινητό μου από την οικογένειά μου, δεν θα απαντήσω. Όσες φορές το έχω σηκώσει, είναι η ίδια συμπεριφορά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα».

Για το ενδεχόμενο συγχώρεσης, είχε σημειώσει:

«Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή».

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στη στάση συναδέλφων του, λέγοντας ότι οι περισσότεροι κράτησαν ουδέτερη θέση, ενώ είχε εκφράσει την ενόχλησή του για συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις.

«Με τους συναδέλφους έχω μία πολύ ωραία σχέση και στάση. Αυτό που είδα περισσότερο ήταν ότι κρατούσαν μία ουδέτερη στάση. Κάποιοι είπαν “δεν ξέρουμε αν το έκαναν”».

Ειδική αναφορά είχε κάνει στον Αντώνη Ρέμο:

«Με ενόχλησαν πρόσωπα που είχα βοηθήσει εγώ να λένε “πώς το κάνει, πάντα τα μπαλώνει και τα ξεπερνάει”. Με ενόχλησε πολύ αυτό. Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως; Σαφώς θα με ενοχλήσει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα λίγο μύθοι. Είμαι πάντα στα οξύμωρα πράγματα. Θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι ημέρα. Τα σκοτάδια που οι άνθρωποι θεωρούν σκοτάδια είναι ημέρα για εμένα. Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν».

Η καταγγελία σε βάρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τοποθετηθεί και για την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και δηλώνοντας ότι είχε κινηθεί νομικά.

«Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς εμένα. Αυτό που με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο ζωής, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα».

Ο ίδιος είχε περιγράψει τον φόβο που, όπως υποστήριζε, ένιωθε επί χρόνια για το ενδεχόμενο μία δημόσια τοποθέτησή του να στραφεί εναντίον του λόγω της αναγνωρισιμότητάς του.

«Καθόμουν και σκεφτόμουν “τι είναι αυτό που σε ανησυχεί;”. Εγώ τόσο καιρό, όταν ήθελα να πω κάτι, μου έλεγαν “μην το πεις, γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός”. Πάντα ζούσα με αυτόν τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου ως προς το ποιον θα συναναστραφώ. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια, γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Το ότι πρόκειται για ψευδή καταγγελία είναι γεγονός».

Πρόκειται για θέση που είχε διατυπώσει ο ίδιος, ενώ είχε δηλώσει ότι άφηνε το κοινό να σχηματίσει τη δική του άποψη.

«Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Έναν χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μού έλεγε ότι “ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για #MeToo”. Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι. Ήθελε ένα κοστούμι για να βγει και του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου».

Καταλήγοντας στην αναφορά του στην υπόθεση, είχε δηλώσει:

«Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί. Περιμένω τη συμβουλή του δικηγόρου μου».