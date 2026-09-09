Ρέθυμνο: Συνελήφθη 40χρονος που είχε στο αυτοκίνητό του όπλο, 159 σφαίρες και έξι γεμιστήρες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από τη διεξαγωγή στοχευμένου ελέγχου, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνου, σταμάτησαν για έλεγχο το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο άνδρας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν ολόκληρο οπλισμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Flashnews.gr, μεταξύ των ευρημάτων, περιλαμβάνονταν ένα πιστόλι, έξι γεμιστήρες, 159 σφαίρες, μία δερμάτινη θήκη, καθώς και ένα επιπλέον εξάρτημα όπλου.

Τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.