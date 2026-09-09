Ρέθυμνο: Συνελήφθη 40χρονος που είχε στο αυτοκίνητό του όπλο, 159 σφαίρες και έξι γεμιστήρες

Ένας 40χρονος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από την διεξαγωγή στοχευμένου ελέγχου, των αστυνομικών Αρχών. Στο επιβατικό όχημα του άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, έξι γεμιστήρες, 159 σφαίρες, μία δερμάτινη θήκη και ένα επιπλέον εξάρτημα όπλου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύλληψη 40χρονου στο Ρέθυμνο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από τη διεξαγωγή στοχευμένου ελέγχου, των αστυνομικών Αρχών.
  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι, έξι γεμιστήρες και 159 σφαίρες.
  • Την υπόθεση και την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών, έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Ρέθυμνο, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, έπειτα από τη διεξαγωγή στοχευμένου ελέγχου,  που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνου, σταμάτησαν για έλεγχο το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο άνδρας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν ολόκληρο οπλισμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Flashnews.gr, μεταξύ των ευρημάτων, περιλαμβάνονταν ένα πιστόλι, έξι γεμιστήρες, 159 σφαίρες, μία δερμάτινη θήκη, καθώς και ένα επιπλέον εξάρτημα όπλου.

Τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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