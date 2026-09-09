Τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom στην Τανάγρα, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη σε Πύργο και Ιωάννινα αντίστοιχα. Παράλληλα, η Βουλή των Ελλήνων, μέσω του προέδρου της Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοίνωσε την οικονομική «υιοθεσία» των παιδιών τους, παρέχοντας 10.000 ευρώ ετησίως μέχρι την ηλικία των 25 ετών εφόσον σπουδάζουν, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

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  • Την Πέμπτη θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Τανάγρα. Οι κηδείες θα πραγματοποιηθούν σε Πύργο και Ιωάννινα.
  • Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Η «υιοθεσία» αφορά οικονομική στήριξη των παιδιών με ποσό 10.000 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom.

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Το απόγευμα αύριο, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των 2 χειριστών

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.
Η «υιοθεσία» αφορά οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν, με ποσό 10.000 ευρώ ετησίως.

Η διαδικασία για τα παιδιά των δύο πιλότων αναμένεται να ολοκληρωθεί, αφού προηγηθεί και ο απαραίτητος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

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