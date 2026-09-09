Τανάγρα: Αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου – Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των 2 χειριστών του Phantom

Αύριο, Πέμπτη (10/9), συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Ηπείρου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Η εξόδιος ακολουθία του άτυχου αξιωματικού θα τελεστεί στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30, προκειμένου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν και να απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Βαρύ πένθος στην Ήπειρο

Η είδηση του θανάτου του 37χρονου σμηναγού προκάλεσε σοκ και βαθιά οδύνη στην Ήπειρο, καθώς ο Δημήτρης Πέτρου διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με περισσότερες από μία περιοχές της.

Η οικογένειά του συνδέεται με τα Πράμαντα Ιωαννίνων από την πλευρά της μητέρας του και με το Πολυστάφυλο Πρέβεζας από την πλευρά του πατέρα του, ενώ οι γονείς του ζουν στον Κατσικά Ιωαννίνων. Οι τοπικές κοινωνίες των Πραμάντων, του Πολυσταφύλου και του Κατσικά έχουν βυθιστεί στο πένθος για τον πρόωρο χαμό του.

Στα Πράμαντα, όπου ο Δημήτρης διατηρούσε στενή σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους του, η τραγωδία έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά την περιοχή και είχε ιδιαίτερο δεσμό με την οικογένειά του και τη γιαγιά του

Ένας πατέρας που δεν πρόλαβε να ζήσει μια μεγάλη οικογενειακή στιγμή

Πίσω από την τραγωδία βρίσκεται και μια ιδιαίτερα συγκλονιστική οικογενειακή ιστορία.

Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού. Η οικογένειά του ετοιμαζόταν αυτές τις ημέρες για μια μεγάλη χαρά: τη βάφτιση της μόλις πέντε μηνών κόρης του, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Η ημέρα που θα ήταν ημέρα χαράς για την οικογένεια μετατράπηκε, μετά την τραγωδία στην Τανάγρα, σε βαρύ πένθος. Ο 37χρονος δεν πρόλαβε να κρατήσει στην αγκαλιά του την κόρη του για τη βάφτισή της, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και ένα παιδί που θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα του.

Το παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Ο Δημήτρης Πέτρου είχε από μικρός το όνειρο να γίνει πιλότος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το οικογενειακό του περιβάλλον, η αγάπη του για τα αεροσκάφη ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και παρέμεινε ζωντανή μέχρι την ένταξή του στην Πολεμική Αεροπορία.

Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου ακολούθησε τον δρόμο που είχε ονειρευτεί και εισήχθη στη Σχολή Ικάρων, υπηρετώντας στη συνέχεια ως αξιωματικός και χειριστής μαχητικών αεροσκαφών.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν χαμογελαστό, καλοσυνάτο και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, ενώ η απώλειά του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία.

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Ο Δημήτρης Πέτρου και ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν οι δύο χειριστές του F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Η συντριβή του αεροσκάφους προκάλεσε τον θάνατο και των δύο αξιωματικών και βύθισε στο πένθος τις οικογένειές τους, την Πολεμική Αεροπορία και ολόκληρη τη χώρα.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας έχει ξεκινήσει έρευνα από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα διαθέσιμα βίντεο από τη μοιραία πτήση, οι επικοινωνίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου και τα τεχνικά στοιχεία του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της συντριβής.

Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Phantom

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στη «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η «υιοθεσία» αφορά οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν, με ποσό 10.000 ευρώ ετησίως.

Η διαδικασία για τα παιδιά των δύο πιλότων αναμένεται να ολοκληρωθεί, αφού προηγηθεί και ο απαραίτητος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.