Ιεράπετρα: Το ρομαντικό ταξίδι κατέληξε σε εφιάλτη – Βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα μετά το «όχι» της συντρόφου του στην πρόταση γάμου

Ένα ρομαντικό ταξίδι ενός 33χρονου Πολωνού στην Κρήτη, μετατράπηκε σε εφιάλτη, έπειτα από την άρνηση της συντρόφου του να τον παντρευτεί, γεγονός που τον έκανε να καταρρεύσει ψυχολογικά. Αφότου έσπασε αντικείμενα στο δωμάτιο το οποίο διέμεναν, στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ο  33χρονος, ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

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Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ρομαντικό ταξίδι στην Κρήτη, μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 33χρονο Πολωνό, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
  • Καταβεβλημένος ψυχολογικά, ο 33χρονος, ανέφερε ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και βούτηξε στο κενό, επειδή η σύντροφός του αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Ανασύρθηκε αναίσθητος από τη θάλασσα, χάρη στην άμεση επέμβαση θαμώνων και των Αρχών.
  • Η καρδιακή λειτουργία του 33χρονου, επανήλθε χάρη στις προσπάθειες των διασωστών και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ, του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ρομαντικό ταξίδι στην Κρήτη, μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε έναν εφιάλτη, με έναν 33χρονο Πολωνό, να παλεύει για τη ζωή του, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η πρόταση γάμου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nea Kriti.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης (8/9/2026) σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Γύρω στις 20:00, ο 33χρονος τουρίστας, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, λαμβάνοντας όμως αρνητική απάντηση.

Το «όχι» της γυναίκας, προκάλεσε την βίαιη έκρηξή του. Σε κατάσταση αμόκ, διέλυσε το δωμάτιο που διέμεναν, καταστρέφοντας σχεδόν ό,τι βρήκε μπροστά του, πριν τραπεί σε φυγή.

Αλκοόλ, δραματικά μηνύματα και βουτιά στο κενό

Καταβεβλημένος ψυχολογικά, ο 33χρονος κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Έχοντας ήδη καταναλώσει υπερβολική ποσότητα ούζου, διαμήνυσε στη σύντροφό του την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Η σωτήρια επέμβαση στο σκοτάδι

Γύρω στα μεσάνυχτα, θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, είδαν το σώμα του άνδρα, να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, ήταν ακαριαία. Οι διασώστες δεν δίστασαν να βουτήξουν στη θάλασσα με τα ρούχα τους, για να τον ανασύρουν.

Μάχη στη ΜΕΘ

Χάρη στις επίμονες προσπάθειες των διασωστών στην ακτή, η καρδιακή λειτουργία του 33χρονου, επανήλθε. Αφού σταθεροποιήθηκε προσωρινά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Την υπόθεση και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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