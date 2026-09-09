Ντέρτι: Τι αποκαλύπτει το νέο τρέιλερ για την ιστορία

Το νέο τρέιλερ του «Ντέρτι» που δόθηκε στη δημοσιότητα δίνει μέσα από δυνατά πλάνα τον πυρήνα μίας ιστορίας από εκείνες που γίνονται τραγούδι.

Στιγμές που το φως συναντά το σκοτάδι, η αγάπη συναντά τη ματαίωση και τα πάθη την απόλυτη σύγκρουση.

Άνθρωποι που αγαπούν χωρίς όρια, που κρύβουν την αλήθεια, που πληρώνουν το τίμημα των επιλογών τους.

Αυτό είναι το σκηνικό του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, που θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

Η συγκλονιστική πλοκή υφαίνει τις λέξεις της γύρω από ένα παρελθόν που επιστρέφει, μια πληγή που δε συγχωρεί ποτέ το χέρι που την άνοιξε, έναν έρωτα που τα ρισκάρει όλα, μια οδυνηρή απόφαση που βάζει το καθήκον πάνω από τη φιλία, αλλά και γύρω από έναν κόσμο που πίσω από τα λαμπερά του φώτα κρύβει μυστικά.

Τι αποκαλύπτουν οι εικόνες; Ποια πρόσωπα ζωντανεύουν τις σκιές; Ποια συναισθήματα κινούν τα νήματα της δράσης;

Δείτε το τρέιλερ

Η ιστορία

Η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή…

Πάτρα, 1987

Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό – αλλά και ύποπτο – νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) – της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή.

Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της μητέρας της γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες. Αυτό που ξεκινά ως απελπισμένη αποστολή, σύντομα τη σπρώχνει σε έναν σαγηνευτικό κόσμο μουσικής, αλλά και εγκλημάτων, εξουσίας και μυστικών. Το δίλημμα της Στέλλας είναι σπαρακτικό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην πτώση της ίδιας της της μητέρας. Θα επιλέξει την αλήθεια, που μπορεί να καταστρέψει την Ξένια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Στο πλευρό της Στέλλας, ο Άρης Δεληγιάννης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ένας μυστικός αστυνομικός με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, που, όμως, κρύβει μια δική του πληγή. Η έλξη ανάμεσά τους γεννιέται αθόρυβα, αλλά γρήγορα γίνεται μια αγάπη που καίει. Όμορφη, αληθινή, αλλά και απαγορευμένη. Δύο μοναχικές ψυχές που αναγνωρίζουν ο ένας τις πληγές του άλλου. Σύντομα, θα παρασυρθούν βαθύτερα στο σκοτεινό δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη και η ζωή τους θα κρέμεται από μία κλωστή. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, το πιο επικίνδυνο μυστικό είναι ο έρωτάς τους.

Και καθώς το κρυμμένο ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι ξυπνά, θα βρεθεί και αυτή στην πίστα δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο τους γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτης η μία της άλλης, κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, όπου, τελικά, συγκρούονται οι μοίρες όλων…

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου