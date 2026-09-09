Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Κόλαφος» ο εισαγγελέας – Προτείνει την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

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«Κόλαφος» είναι η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, στις 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατά την αγόρευσή του στη δίκη των δύο ψαράδων, επικεντρώθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός, στα σοβαρά τραύματα που έφερε στο σώμα του, αλλά και στις καταθέσεις των μαρτύρων που βρέθηκαν στην περιοχή.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι αδέλφια και επαγγελματίες ψαράδες, αρνούνται την κατηγορία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, ωστόσο, τα στοιχεία που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας οδηγούν στην εκδοχή ότι ο πρώην υπουργός έπεσε στη θάλασσα έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από τους κατηγορουμένους.

«Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ήταν θέμα προσέγγισης, στησίματος, χτυπήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, περιγράφοντας το σενάριο σύμφωνα με το οποίο ένας από τους κατηγορουμένους φέρεται να χτύπησε τον πρώην υπουργό με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στη θάλασσα.

Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται στον πυρήνα του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το οποίο οι δύο ψαράδες φέρονται να κινήθηκαν επικίνδυνα γύρω από το φουσκωτό του Βαλυράκη, να διαπληκτίστηκαν μαζί του και στη συνέχεια να τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα την πτώση του στη θάλασσα.

Οι 15 κακώσεις και τα θανατηφόρα τραύματα

Ιδιαίτερο βάρος στην αγόρευσή του έδωσε ο εισαγγελέας στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και στις συνολικά 15 κακώσεις που έφερε ο Σήφης Βαλυράκης.

«Οι κακώσεις είναι συμβατές με θλων και τέμνον όργανο», ανέφερε, επικαλούμενος την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο θάνατος του πρώην υπουργού επήλθε από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε πνιγμό.

Κατά την εισαγγελική παρουσίαση των στοιχείων, οι ιατροδικαστές είχαν διευκρινίσει στις καταθέσεις τους ότι οι κακώσεις είχαν προκληθεί ενώ ο Βαλυράκης βρισκόταν εν ζωή.

Ορισμένες από τις κακώσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εισαγγελέας, είναι συμβατές με χτύπημα από κοντάρι, ενώ άλλες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από την προπέλα του φουσκωτού σκάφους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε δύο τραύματα, τα οποία θεωρούνται τα κυρίως θανατηφόρα. Για το ένα από αυτά ο εισαγγελέας ανέφερε ότι είναι «συμβατό με χτύπημα από θλων και τέμνον όργανο μεγάλης κινητικής δύναμης».

Στο ίδιο πλαίσιο επικαλέστηκε την έκθεση της τεχνικής συμβούλου της οικογένειας, Χαράς Σπηλιοπούλου, σύμφωνα με την οποία, εάν τα συγκεκριμένα τραύματα δεν είχαν προκληθεί σε περιβάλλον νερού, δεν θα είχε επακολουθήσει ο πνιγμός.

Σε προηγούμενη φάση της δίκης, μάλιστα, είχε εξεταστεί και η ιατροδικαστική εκτίμηση ότι δύο από τα τραύματα ήταν τέτοιας βαρύτητας ώστε ο Βαλυράκης θα κατέληγε ακόμη και αν δεν είχε πέσει στο νερό.

Η πτώση στη θάλασσα και τα τραύματα από τα σκάφη

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του στη θάλασσα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο εισαγγελέας, επρόκειτο να ασχοληθεί με ψαροντούφεκο.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν φορούσε τα σχετικά βάρη και εξακολουθούσε να έχει στα πόδια του τα σανδάλια του.

Την ίδια στιγμή, το σκάφος του βρισκόταν σε κίνηση.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν συνάδουν με το σενάριο ενός απλού ατυχήματος.

Η εκδοχή που παρουσίασε ο εισαγγελέας είναι ότι, μετά την πτώση του στη θάλασσα, ο πρώην υπουργός τραυματίστηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους, αλλά και από τα υδροπτερύγια του αλιευτικού.

Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη αποδείχθηκαν μοιραίες και, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, οδήγησαν τελικά στον πνιγμό.

Η εκτίμηση ότι ο Βαλυράκης προσπάθησε να προστατευθεί

Ο εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν ορισμένα από τα τραύματα.

Όπως υποστήριξε, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο Σήφης Βαλυράκης είχε αντισταθεί.

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε την τεχνική σύμβουλο της οικογένειας, Χαρά Σπηλιοπούλου, η οποία είχε κάνει λόγο για «πλήξεις».

Παράλληλα, σύμφωνα με την εισαγγελική αναφορά, η στάση ορισμένων από τα τραύματα παραπέμπει στην εκτίμηση ότι το θύμα είχε σηκώσει τα χέρια του σε μια προσπάθεια να προστατευθεί.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση εντάχθηκε από τον εισαγγελέα στη συνολική επιχειρηματολογία του για το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν από την πτώση του Βαλυράκη στη θάλασσα.

Οι δύο μάρτυρες και ο διαπληκτισμός

Μεγάλο μέρος της αγόρευσης αφιερώθηκε στις καταθέσεις των δύο μαρτύρων που, σύμφωνα με την εισαγγελική παρουσίαση, είχαν βρεθεί στην περιοχή την ώρα του περιστατικού.

Για τον πρώτο μάρτυρα ο εισαγγελέας ανέφερε ότι εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές προκειμένου να μεταφέρει όσα υποστήριζε ότι είχε δει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα όταν αντιλήφθηκε το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη.

Στη συνέχεια φέρεται να είδε ένα ξύλινο αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα. Όπως είχε αναφέρει, δεν μπορούσε να περιγράψει το πρόσωπο ή τα χαρακτηριστικά του ατόμου λόγω της απόστασης.

Ο ίδιος, ωστόσο, έκανε λόγο για διαπληκτισμό ανάμεσα στον πρώην υπουργό και το άτομο που επέβαινε στο αλιευτικό.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στον δεύτερο μάρτυρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν υποδείξει το σημείο όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

«Και οι δύο μάρτυρες έδειξαν τον χώρο που έγινε το περιστατικό, αναφέρουν διαπληκτισμό και πως έχουν γίνει τα περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ένας μάρτυρας μάλιστα, ο οποίος είχε καταθέσει στο δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2026, είχε αναφέρει ότι βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ότι αντιλήφθηκε επεισόδιο έντασης ανάμεσα στο φουσκωτό του Βαλυράκη και ένα επαγγελματικό αλιευτικό.

Οι διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις

Ο εισαγγελέας σχολίασε και τις διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί στις καταθέσεις των μαρτύρων κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές ή διαφοροποιήσεις στις μαρτυρικές καταθέσεις δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο στις δικαστικές υποθέσεις και θα πρέπει να αξιολογούνται συνολικά από το δικαστήριο.

Η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτυριών αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της δίκης, καθώς οι καταθέσεις τους χρησιμοποιούνται για την ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν της πτώσης του πρώην υπουργού στη θάλασσα.

«Θα μπορούσαν να λογοφέρουν και να φύγουν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισαγγελέας και στη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι, λόγω της εμπειρίας τους στη θάλασσα, μπορούσαν να αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Θα μπορούσαν να λογοφέρουν και να φύγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, όμως, η συμπεριφορά που περιγράφεται στη δικογραφία δεν σταμάτησε στον διαπληκτισμό.

Μετά την πτώση του Βαλυράκη στη θάλασσα, σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσιάστηκε, οι κατηγορούμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί, παρότι γνώριζαν ότι ο πρώην υπουργός αναζητούνταν από τις λιμενικές αρχές.

Το συγκεκριμένο στοιχείο περιλαμβάνεται και στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο οι κατηγορούμενοι φέρονται να απομακρύνθηκαν μετά την πτώση του Βαλυράκη, γνωρίζοντας ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησής του.

Η εξαφάνιση του Σήφη Βαλυράκη

Ο εισαγγελέας ξεκίνησε την αναδρομή του στα γεγονότα από την 24η Ιανουαρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Σήφης Βαλυράκης έφυγε από το σπίτι του με το φουσκωτό σκάφος του.

Η σύζυγός του ενημέρωσε τις Αρχές όταν διαπίστωσε ότι ο πρώην υπουργός δεν είχε επιστρέψει και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Όπως περιέγραψε ο εισαγγελικός λειτουργός, μετά την επίσημη ενημέρωση για την εξαφάνιση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, αλλά και επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί.

Λίγες ώρες αργότερα, το φουσκωτό σκάφος του πρώην υπουργού εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή της νήσου Αγίας Τριάδας, χωρίς τον ίδιο να βρίσκεται πάνω σε αυτό.

Η έρευνα συνεχίστηκε μέχρι τον εντοπισμό του, ενώ στη συνέχεια η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τα πολλαπλά τραύματα που έφερε.

Μια δίκη που κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο

Η εισαγγελική αγόρευση αποτελεί ένα από τα τελευταία σημαντικά στάδια της μακράς δικαστικής διαδικασίας.

Η αποδεικτική διαδικασία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, με το δικαστήριο να εξετάζει μεγάλο αριθμό μαρτύρων και να αξιολογεί στοιχεία που προσκόμισαν τόσο η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη όσο και η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων. Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η οικογένεια Βαλυράκη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού δεν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος αλλά εγκληματικής ενέργειας.

Στη δίκη έχει καταθέσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως πρόκειται για δολοφονία και όχι για τραγικό δυστύχημα.

«Θα αποδειχτεί αν ήταν ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια»

Κλείνοντας την ανάπτυξη της υπόθεσης, ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός.

«Η οικογένεια Βαλυράκη θέλει να μάθει τι έγινε. Και θα γίνει αυτό. Θα αποδειχτεί αν ήταν ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της δικαστικής κρίσης βρίσκεται πλέον η αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων: τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις που έφερε ο Σήφης Βαλυράκης, η κίνηση και η θέση των σκαφών, οι μαρτυρίες για τον φερόμενο διαπληκτισμό και η συμπεριφορά των κατηγορουμένων πριν και μετά το περιστατικό.

Οι δύο κατηγορούμενοι εξακολουθούν να αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πρώην υπουργού. Η τελική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά τους ανήκει αποκλειστικά στο δικαστήριο.