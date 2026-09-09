Θεσσαλονίκη: «Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο – Άρπαζε από μέλι και φρυγανιές μέχρι… σεντόνια

Ένα περιστατικό μακροχρόνιας υπεξαίρεσης υλικών και αγαθών από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από μία 41χρονη υπάλληλο καθαρισμού επί 15 χρόνια, ήρθε στο φως αναδεικνύοντας κενά στους μηχανισμούς ασφαλείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία και σχηματίστηκε δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

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νοσοκομείο παπανικολάου
Νοσοκομείο παπανικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα περιστατικό μακροχρόνιας υπεξαίρεσης υλικών και αγαθών ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τα κενά στους μηχανισμούς ασφαλείας των υγειονομικών δομών.
  • Μία υπάλληλος καθαρισμού 41 ετών φέρεται να υπεξαιρούσε επί 15χρονια, από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
  • Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία πρωτοδικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Μακρυχέρα» καθαρίστρια έκλεβε επί 15 χρόνια δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. 

Η 41χρονη υπάλληλος έκλεβε από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» από μέλι και φρυγανιές μέχρι σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά.

Η φερόμενη δράση της, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα, την οποία προκάλεσε καταγγελία ενώ εις βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη ιδιοποιούνταν παράνομα, κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία πρωτοδικών.

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