Οργή στην Ikea: Προσφεύγει κατά ακροδεξιού κόμματος στο Βέλγιο που χρησιμοποίησε το σήμα της σε ξενοφοβική καμπάνια – «Πράσινο φως» από το Ευρωδικαστήριο

Πράσινο φως για να κινηθεί δικαστικά εναντίον του βελγικού ακροδεξιού κόμματος Vlaams Belang έλαβε η Ikea από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη χρήση των εμπορικών σημάτων και των αναγνωρίσιμων γραφικών της σουηδικής εταιρείας σε ξενοφοβική καμπάνια.

Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

Σε απόφασή του την Τρίτη, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης έκρινε ότι η Ikea έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στη χρήση των εμπορικών της σημάτων και των χαρακτηριστικών της γραφικών από το Vlaams Belang, ένα ακροδεξιό, ευρωσκεπτικιστικό πολιτικό κόμμα που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Φλάνδρας.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η χρήση των εμπορικών σημάτων της Ikea από το Vlaams Belang για την προώθηση της πολιτικής του σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση θα μπορούσε να «προκαλέσει σημαντική βλάβη στη φήμη» της εταιρείας.

Το κόμμα, το οποίο έχει ζητήσει τη σχεδόν πλήρη διακοπή της μετανάστευσης και περιορισμούς στην ανέγερση τζαμιών, είχε χρησιμοποιήσει την εταιρική ταυτότητα της Ikea σε πολιτικό υλικό που δημοσιεύτηκε το 2022.

Σε μία από τις εικόνες εμφανίζονταν χαρακτήρες βασισμένοι στις σχεδιασμένες φιγούρες που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες συναρμολόγησης της Ikea: ο ένας κρατούσε μια σημαία με έναν λέοντα —το σύμβολο της Φλάνδρας— και ο άλλος μια ασπίδα στα χαρακτηριστικά μπλε και κίτρινα χρώματα της εταιρείας.



Η εικόνα έφερε τον τίτλο «Σχέδιο Ikea» με τον υπότιτλο «Η μετανάστευση μπορεί πραγματικά να είναι διαφορετική».

Σύγκρουση για την ελευθερία της έκφρασης

Αφότου η Ikea προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του Vlaams Belang, το κόμμα υποστήριξε ότι το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης θα έπρεπε να υπερισχύει των δικαιωμάτων της σουηδικής εταιρείας επί του σήματός της.

Ωστόσο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με έδρα το Λουξεμβούργο, έκρινε την Τρίτη ότι η Ikea μπορεί να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της Vijheidsfonds, της οργάνωσης που βρίσκεται πίσω από το κόμμα.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το δικαστήριο ανέφερε: «Δεν φαίνεται ότι η χρήση των εμπορικών σημάτων της Ikea με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση της φήμης τους για την ενίσχυση ενός πολιτικού μηνύματος και την αύξηση της διάδοσής του, υπερισχύει των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του δικαιούχου αυτών των εμπορικών σημάτων».

Ωστόσο, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η οριστική απόφαση για τη διαφορά μπορεί να ληφθεί μόνο σε μεταγενέστερη δικαστική διαδικασία ενώπιον βελγικού δικαστηρίου.

Νομικές εκτιμήσεις

Η Πολίν Πιερνέ, ειδική σε θέματα εμπορικών σημάτων και σχεδίων στην εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας Marks & Clerk, σχολίασε: «Ενώ το ΔΕΕ ορθώς επιβεβαιώνει ότι η πολιτική παρωδία δεν απαγορεύεται, καθιστά επίσης σαφές ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν αποτελεί λευκή επιταγή για την οικειοποίηση της ταυτότητας μιας διάσημης φίρμας απλώς και μόνο για την ενίσχυση ενός μηνύματος».

EU’s top court says IKEA can seek to prevent Belgian far-right party using its brand https://t.co/VWtyGQxMLI https://t.co/VWtyGQxMLI — Reuters (@Reuters) September 8, 2026



«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η χρήση των εμπορικών σημάτων της Ikea ήταν ικανή να βλάψει τη φήμη τους και είχε ως κύριο στόχο να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητά τους προκειμένου να αυξήσει την απήχηση ενός πολιτικού μηνύματος παντελώς άσχετου με την ίδια την Ikea. Η απόφαση θα πρέπει να χαιρετιστεί ως μια σημαντική ασφαλιστική δικλείδα για το σύστημα προστασίας που παρέχεται στα σήματα φήμης».

Από την πλευρά της, η σουηδική εταιρεία ανέφερε σε δήλωσή της: «Η Inter Ikea πιστεύει απόλυτα -και σέβεται βαθύτατα- την ελευθερία της έκφρασης. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αποδεχθεί τη χρήση των εμπορικών σημάτων της Ikea με τρόπους που βλάπτουν τη φήμη ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, ιδιαίτερα όταν η χρήση αυτή δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό εκτός από το να παρασιτεί εις βάρος της φήμης του σήματος της Ikea».

Το Vlaams Belang δήλωσε ότι η κομματική οργάνωση έλαβε γνώση της απόφασης και ότι «θα μελετήσει διεξοδικά το εύρος της στο πλαίσιο των περαιτέρω νομικών διαδικασιών».

Πηγή: Guardian