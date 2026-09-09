Ουκρανία: Ρωσικά drone έπληξαν «διεθνές σημείο ελέγχου» στα σύνορα με τη Μολδαβία – 2 νεκροί και 3 τραυματίες

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Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός επιδρομής ρωσικών drones σε συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εχθρικά drones επιτέθηκαν σε διεθνές σημείο ελέγχου στη Σταροκοζάτσε, στα σύνορα με τη Μολδαβία», σημείωσε μέσω Telegram.

Κάνοντας λόγο για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό, πρόσθεσε πως «δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) τρεις τραυματίστηκαν».



Το φυλάκιο υπέστη ζημιές και η λειτουργία του ανεστάλη, συνέχισε ο περιφερειάρχης Κίπερ, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε δώσει νωρίτερα η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας.



Κι οι δύο πηγές ανέφεραν ότι οι μολδαβικές αρχές ενημερώθηκαν για την επίθεση.

Το φυλάκιο αυτό βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των συνόρων Ουκρανίας-Μολδαβίας, περίπου 70 χιλιόμετρα από την ουκρανική πόλη της Οδησσού και 130 χιλιόμετρα από την Κισινάου, τη μολδαβική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ