Θρήνος στον Στίβο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου της αθλήτριας του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας, Φαίης Δημητριάδου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η 21χρονη αθλήτρια είχε συνδέσει από μικρή ηλικία τη ζωή της με τον στίβο. Από μόλις πέντε ετών βρέθηκε στα στάδια και, μέσα από τη συστηματική προπόνηση και την αγάπη της για τον αθλητισμό, κατάφερε να διακριθεί στις κατηγορίες Κ16 και Κ18, αγωνιζόμενη στα 400 μέτρα. Η πορεία της στον στίβο συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, καθώς είχε αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Το χαμόγελο, το ήθος και η αγωνιστικότητά της είχαν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον Γ.Σ. Έδεσσας, όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια, μέχρι την αναχώρησή της από την Έδεσσα για τις σπουδές της.

Η συγκινητική ανακοίνωση του Γ.Σ. Έδεσσας

Με βαθιά οδύνη ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε την αθλήτριά του, εκφράζοντας τη συντριβή όλων για την απώλειά της.

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, κάνοντας λόγο για μια ξαφνική και τραγική απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων.

Ο Γ.Σ. Έδεσσας χαρακτηρίζει τη Φαίη όχι μόνο ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά και ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

«Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει», αναφέρει ο σύλλογος, περιγράφοντας τη μακρόχρονη σχέση της Φαίης με την αθλητική του οικογένεια.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η αναφορά στους προπονητές και τους συναθλητές της, οι οποίοι σημειώνουν πως η απώλεια ενός νέου ανθρώπου είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα τελευταίο «αντίο» στη νεαρή αθλήτρια:

«Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».

Τα συλλυπητήρια του ΣΕΓΑΣ

Στο πένθος συμμετείχε και η Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της 21χρονης αθλήτριας.