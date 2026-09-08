ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Γκολ βγαλμένο από… PlayStation για την «Ένωση» – Δείτε την εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Ο Ρουμάνος μέσος είχε σκοράρει με ανάλογο τρόπο και απέναντι στη Σάμσουνσπορ τον Δεκέμβριο του 2025.

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Αθλητισμός

Ρασβάν Μαρίν, ΑΕΚ, ΛΑΣΚ, Champions League
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα απέναντι στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Μαρίν να ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
  • Ο Μαρίν έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας, διαμορφώνοντας το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.
  • Το γκολ απέναντι στη ΛΑΣΚ θύμισε την απευθείας εκτέλεση φάουλ με την οποία είχε σκοράρει ο Μαρίν στις 11 Δεκεμβρίου 2025, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ για το Conference League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα απέναντι στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Μαρίν να ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά κέρδισε το φάουλ και ο διεθνής Ρουμάνος μέσος ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Μαρίν έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας, διαμορφώνοντας το 1-0 για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.

Η αντίστοιχη εκτέλεση απέναντι στη Σάμσουνσπορ

Το γκολ απέναντι στη ΛΑΣΚ θύμισε την απευθείας εκτέλεση φάουλ με την οποία είχε σκοράρει ο Μαρίν στις 11 Δεκεμβρίου 2025, στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ για το Conference League.

Σε εκείνο το παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 2-1, ανατρέποντας το σκορ με γκολ των Μαρίν και Κοϊτά. Ο Ρουμάνος μέσος είχε ισοφαρίσει στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ, πριν ο Κοϊτά ολοκληρώσει την ανατροπή.

Εννέα μήνες αργότερα, ο Μαρίν βρήκε ξανά δίχτυα με αντίστοιχο τρόπο, δίνοντας αυτή τη φορά το προβάδισμα στην ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ.

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