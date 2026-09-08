ΕΟΚ: Πρόταση στις ομάδες της GBL να ορίζουν οι ίδιες τους διαιτητές

Μια νέα πρόταση για τον τρόπο ορισμού των διαιτητών στη GBL παρουσίασε η διοίκηση της ΕΟΚ και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Λιόλιος, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) με εκπροσώπους των ΚΑΕ της κορυφαίας κατηγορίας. Από τη συνάντηση απουσίαζαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ πρότεινε οι ίδιες οι ομάδες της GBL να επιλέγουν τους διαιτητές των αγώνων τους από το σύνολο των διαθέσιμων διαιτητών που θα καθορίζει η ΚΕΔ. Οι ΚΑΕ έχουν προθεσμία επτά ημερών, έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απαντήσουν στην πρόταση.

Η ΕΟΚ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πρόταση-επανάσταση», ενώ ο Βαγγέλης Λιόλιος επανέφερε, όπως ανέφερε, πρόταση που είχε υποβάλει και πριν από τρία χρόνια και είχε απορριφθεί τότε από το σύνολο των ΚΑΕ.

Οι αναφορές Λιόλιου για τη διαιτησία στη GBL

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρθηκε αρχικά στο καθεστώς λειτουργίας της διαιτησίας στη GBL, υποστηρίζοντας ότι οι διαιτητές είναι επαγγελματίες και υπόκεινται σε συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση.

Όπως ανέφερε:

«Με αφορμή κάποιες άστοχες αναφορές που έγιναν πέρυσι από κάποιους περί επαγγελματικής διαιτησίας κ.λπ., οι οποίες, με λύπη μου διαπιστώνω, συνεχίζονται ακόμη και σήμερα και αναπαράγονται, οδηγώντας σε παραπλάνηση των φιλάθλων, θα ήθελα να σας ενημερώσω, τόσο εσάς όσο και το φίλαθλο κοινό, για τα πραγματικά δεδομένα.

Η διαιτησία στη GBL είναι επαγγελματική. Όλοι οι διαιτητές είναι επαγγελματίες, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες. Οι διαιτητές έχουν συνεχή εκπαίδευση, μηνιαίες εξετάσεις και έλεγχο τόσο για την απόδοσή τους όσο και για τη φυσική τους κατάσταση. Σε όλο τον κόσμο και στις περίπου 200 ομοσπονδίες, η ΚΕΔ υπάγεται στις ομοσπονδίες. Μόνο σε μία από τις 200 δεν υπάγεται. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο αθλητικός νόμος απαγορεύει η ΚΕΔ να μην ορίζεται από την ΕΟΚ και να υπάγεται σε άλλο σώμα, όπως ο ΕΣΑΚΕ. Αυτά τα αναφέρω για να μην παραπλανάται ο φίλαθλος κόσμος με ατάκες και συνθηματολογίες».

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Λιόλιος άσκησε κριτική σε παράγοντες και προπονητές για δημόσιες τοποθετήσεις τους σχετικά με τη διαιτησία.

«Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές βρίσκουν ως άλλοθι τους διαιτητές για αγωνιστικές αποτυχίες των ομάδων τους και, αντί για αυτοκριτική και καταμερισμό των ευθυνών στις διοικήσεις και στο σταφ, υπάρχει λασπολογία για τη διαιτησία και, αρκετές φορές, εκφοβισμός προς τους διαιτητές, χωρίς οι ίδιοι οι διαιτητές να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να απαντήσουν στις κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι που, αν συνεχιστεί και φέτος, θα διαλύσει το πρωτάθλημα και θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη τοξικότητα στο άθλημα.

Να είστε σίγουροι, όμως, πως από τη θέση στην οποία βρίσκομαι και με τις δυνατότητες που μου δίνει ο νόμος, αυτό δεν πρόκειται να επιτρέψω να συμβεί».

Η πρόταση για τους ορισμούς από τις ίδιες τις ομάδες

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ επανέφερε στη συνέχεια την πρόταση να πραγματοποιούνται οι ορισμοί των διαιτητών της GBL από τις ίδιες τις ΚΑΕ, υποστηρίζοντας ότι την είχε υποβάλει και πριν από τρία χρόνια.

«Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο και συμπληρώνοντας πέντε χρόνια πορείας, σας κάλεσα σήμερα εδώ για να αναλάβετε όλοι τις ευθύνες σας. Εμπιστευόμενος πλήρως τόσο εσάς όσο και το διαιτητικό σώμα και σεβόμενος την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία, θα σας διατυπώσω ξανά δημοσίως την πρόταση που σας έκανα πριν από τρία χρόνια και την οποία τότε όλες ανεξαιρέτως οι ΚΑΕ —επαναλαμβάνω, ΟΛΕΣ οι ΚΑΕ— απορρίψατε, αποκρύπτοντας το γεγονός αυτό από τους φιλάθλους σας.

Σας προτείνω, λοιπόν, ξανά οι ορισμοί των διαιτητών της GBL να γίνονται από εσάς τους ίδιους, από τις ίδιες τις ομάδες, και παράλληλα η λίγκα σας να σας απαγορεύσει να κατηγορείτε τους διαιτητές δημοσίως —μετρώντας βολές, φάουλ ή απομονώνοντας φάσεις κ.λπ.— για να καλύπτετε τα δικά σας λάθη, πλήττοντας έτσι το κύρος του δικού σας πρωταθλήματος».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έδωσε στις ομάδες προθεσμία έως τις 15 Σεπτεμβρίου για να γνωστοποιήσουν τη θέση τους.

«Θα περιμένω επτά ημέρες, μέχρι την επόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, για την απάντησή σας. Ελπίζω να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μην αρνηθείτε ξανά την πρόταση που σας κάνω, όπως πράξατε πριν από τρία χρόνια. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Όλοι μας. Και παράγοντες και προπονητές και παίκτες. Λάθη, λοιπόν, κάνουν και οι διαιτητές. Σεβαστείτε τους. Σεβαστείτε τη διαιτησία. Σεβαστείτε το άθλημα. Και σεβαστείτε πάνω απ’ όλα τους φιλάθλους σας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ΕΟΚ δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, συμπεριφορές που θεωρεί ότι πλήττουν το άθλημα.

«Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να επιτρέψουμε οποιαδήποτε προσβολή του αθλήματος από κανέναν. Όποιος κι αν είναι αυτός. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι ομάδες. Θα κάνουμε αυτό που μου ζητούν οι παράγοντες που μας τίμησαν με την ψήφο τους με ποσοστό 80%. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι Έλληνες φίλαθλοι. Θα επικρατήσει η τάξη. Θα επικρατήσει η ισονομία και η νομιμότητα. Και όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις προσπάθειες τόσων ετών και να φέρει διχασμό και τοξικότητα, η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Ακριβώς όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου».

Σταδιακή χρήση ΑΙ στους ορισμούς διαιτητών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης ο σχεδιασμός της ΕΟΚ για σταδιακή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στους ορισμούς διαιτητών των εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε ότι περίπου 30.000 ορισμοί αγώνων μπάσκετ θα πραγματοποιούνται σταδιακά με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παραμέτρων, με την ΚΕΔ να διατηρεί την ευθύνη που προβλέπει η νομοθεσία.

«Τέλος, να σας ενημερώσω ότι ο τρόπος ορισμού των διαιτητών σε όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ στην Ελλάδα από φέτος αλλάζει σταδιακά. Γίνεται πρωτοποριακός, σύγχρονος, διαφανής, αντικειμενικός και καινοτόμος. Πρόκειται για μια αληθινή επανάσταση στον χώρο της διαιτησίας. Όλοι οι ορισμοί διαιτητών, τόσο στα εθνικά πρωταθλήματα όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή περίπου 30 χιλιάδες ορισμοί αγώνων μπάσκετ, από φέτος θα γίνονται σταδιακά με τη βοήθεια ΑΙ και με αυστηρά κριτήρια και παραμέτρους, δημιουργώντας συνθήκες αντικειμενικότητας και χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Εννοείται πως οι ΚΕΔ θα έχουν την ευθύνη των ορισμών, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά τα ψηφιακά εργαλεία και ο βαθμός διαφάνειας αλλάζουν. Καμία χάρη, καμία υποκειμενικότητα, κανένας “φάλτσος” ορισμός. Η κοινωνία μας αλλάζει και εμείς βαδίζουμε μαζί της. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα πρωτοπορεί.

Χαίρομαι πολύ για τη δουλειά και την υποδομή που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα από τους ανθρώπους της ΕΟΚ και που σήμερα είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ το δουλεύουμε πάνω από δύο χρόνια και από φέτος θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Σας καλώ, λοιπόν, και εσάς, τις ομάδες της GBL, να πρωτοπορήσετε και να αποδεχθείτε την πρότασή μου.

Ραντεβού σε επτά ημέρες. Καλή σεζόν να έχουμε».