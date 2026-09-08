Κυψέλη: Προφυλακιστέοι και για την ανθρωποκτονία του βρέφους οι γονείς του – Αρνούνται ότι το σκότωσαν

Οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, ένας 43χρονος Έλληνας και μια 38χρονη Γερμανίδα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αρνούνται το ιατροδικαστικό πόρισμα περί εγκληματικής ενέργειας.

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Κοινωνία

Κυψέλη, Νεκρό βρέφος,
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη κόρη της οικογένειας.
  • Το ζευγάρι αρνείται την εγκληματική ενέργεια, αμφισβητώντας το ιατροδικαστικό πόρισμα και ισχυριζόμενο ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και τα χτυπήματα ήταν μεταθανάτια.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν ότι η 15χρονη κόρη, ο 12χρονος γιος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης.

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Με δεύτερο ένταλμα προσωρινής κράτησης για τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για τις νέες κατηγορίες, που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους μετά την προφυλάκιση τους για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι δύο γονείς του λίγων μηνών θύματος, όπως και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι έχει “σχέση” με την ανήλικη κόρη της οικογένειας, παρέμειναν στο ανακριτικό γραφείο για περίπου οκτώ ώρες.

Σύμφωνα με την κατηγορία 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, θανάτωσαν το βρέφος τους, χτυπώντας το πολλές φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν την σορό, την οποία μετέφεραν μαζί τους.

Και οι δύο γονείς φέρονται να αρνούνται την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία που τους αποδίδεται . Οι δύο βαρύνονται επιπλέον και με κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία ,οπλοχρησία, πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Ο 26χρονος, από το Αφγανιστάν, που του αποδίδεται κατηγορία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος, φέρεται να είπε κατά την απολογία του ότι το 15χρονο, σήμερα, κορίτσι του είχε πει πως είναι 19 ετών.

«Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της, γνώριζαν την σχέση μας, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος» φέρεται να είπε ενώπιον της Ανακρίτριας ο κατηγορούμενος που βαρύνεται επιπλέον και αυτός για κατηγορίες σχετικές με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

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