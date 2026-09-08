Cassiopea andromeda: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση της «ανάποδης μέδουσας» στη Μεσόγειο καταγράφηκε στη Ρόδο

Επιστήμονες στην Καλλιθέα της Ρόδου εντόπισαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Cassiopea andromeda που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο, με περίπου 14.641 μέδουσες σε μια μικρή λιμνούλα. Αυτή η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ, υπογραμμίζει την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των παράκτιων οικοσυστημάτων

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΜΕΔΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Cassiopea andromeda που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο εντόπισαν επιστήμονες στην Καλλιθέα της Ρόδου, με περίπου 14.641 μέδουσες σε μια μικρή λιμνούλα.
  • Η Cassiopea andromeda, γνωστή και ως «ανάποδη μέδουσα», είναι ένα ξενικό είδος ινδοειρηνικής προέλευσης που παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
  • Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ημίκλειστων παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία εγκατάστασης και εξάπλωσης ξενικών ειδών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Cassiopea andromeda που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο εντόπισαν επιστήμονες στην Καλλιθέα της Ρόδου, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια μικρή, ημίκλειστη βραχώδη λιμνούλα έκτασης μόλις 430 τετραγωνικών μέτρων εκτιμάται ότι βρίσκονταν περίπου 14.641 μέδουσες, αριθμός που χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη γνωστή συγκέντρωση του συγκεκριμένου είδους στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η Cassiopea andromeda είναι γνωστή και ως «ανάποδη μέδουσα», καθώς περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της αναποδογυρισμένη στον βυθό. Πρόκειται για ξενικό είδος ινδοειρηνικής προέλευσης, το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 275 άτομα, οι οποίες κατέγραψαν μεγάλο εύρος μεγεθών, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδεικνύει συνεχή αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού. Η ταυτοποίηση του είδους επιβεβαιώθηκε και γενετικά με τη μέθοδο DNA barcoding.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ημίκλειστων παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς τέτοιες περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία εγκατάστασης και περαιτέρω εξάπλωσης ξενικών ειδών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records, με τίτλο «Upside down in the Aegean: a massive aggregation of Cassiopea andromeda in Rhodes, Greece».

ΜΕΔΟΥΣΑ

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ