Cassiopea andromeda: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση της «ανάποδης μέδουσας» στη Μεσόγειο καταγράφηκε στη Ρόδο

Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Cassiopea andromeda που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο εντόπισαν επιστήμονες στην Καλλιθέα της Ρόδου, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια μικρή, ημίκλειστη βραχώδη λιμνούλα έκτασης μόλις 430 τετραγωνικών μέτρων εκτιμάται ότι βρίσκονταν περίπου 14.641 μέδουσες, αριθμός που χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη γνωστή συγκέντρωση του συγκεκριμένου είδους στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η Cassiopea andromeda είναι γνωστή και ως «ανάποδη μέδουσα», καθώς περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της αναποδογυρισμένη στον βυθό. Πρόκειται για ξενικό είδος ινδοειρηνικής προέλευσης, το οποίο έχει πλέον εγκατασταθεί στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξανόμενη εξάπλωση, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 275 άτομα, οι οποίες κατέγραψαν μεγάλο εύρος μεγεθών, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, υποδεικνύει συνεχή αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού. Η ταυτοποίηση του είδους επιβεβαιώθηκε και γενετικά με τη μέθοδο DNA barcoding.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ημίκλειστων παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς τέτοιες περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία εγκατάστασης και περαιτέρω εξάπλωσης ξενικών ειδών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records, με τίτλο «Upside down in the Aegean: a massive aggregation of Cassiopea andromeda in Rhodes, Greece».