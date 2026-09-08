Ο Νίκος Καρβέλας έγινε 75 ετών – Το «σ’ αγαπώ» της Έλενας Φερεντίνου με αφορμή τα γενέθλιά του

Ο Νίκος Καρβέλας συμπληρώνει σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 75 χρόνια ζωής. Η Έλενα Φερεντίνου τού ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από κοινό τους ταξίδι και γράφοντας: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…». Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Φαίδωνα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022.

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Lifestyle

Νίκος Καρβέλας - Έλενα Φερεντίνου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Καρβέλας γιόρτασε τα 75α γενέθλιά του, με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, να του εύχεται δημόσια μέσω Instagram.
  • Η Έλενα Φερεντίνου δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από ταξίδι, συνοδεύοντάς την με την αφιέρωση: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…».
  • Η ανάρτηση αποτελεί μία από τις σπάνιες δημόσιες στιγμές του ζευγαριού, το οποίο διατηρεί χαμηλό προφίλ, έχοντας αποκτήσει τον γιο τους, Φαίδωνα, τον Απρίλιο του 2022.

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Τα 75α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καρβέλας. Με αφορμή την ημέρα, η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, επέλεξε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Έλενα Φερεντίνου δημοσίευσε μία φωτογραφία από κοινό τους ταξίδι, στην οποία ο Νίκος Καρβέλας την έχει αγκαλιάσει και τη φιλά, ενώ εκείνη χαμογελά στον φωτογραφικό φακό.

Την εικόνα συνόδευσε με την αφιέρωση: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…».

Η ανάρτηση αποτελεί μία από τις περιορισμένες προσωπικές στιγμές που το ζευγάρι μοιράζεται δημόσια, καθώς οι δύο τους διατηρούν γενικά χαμηλό προφίλ όσον αφορά τη σχέση και την οικογενειακή τους ζωή, ενώ οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι επίσης περιορισμένες.

Η οικογένειά τους και ο γιος τους, Φαίδωνας

Ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου απέκτησαν τον γιο τους, Φαίδωνα, τον Απρίλιο του 2022. Ο Φαίδωνας είναι το τρίτο παιδί του γνωστού συνθέτη και τραγουδιστή.

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