Τζένιφερ Λόπεζ: Πόζαρε με ολόσωμο μαγιό για την Ημέρα της Εργασίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό του Labor Day, στις οποίες εμφανίζεται με ολόσωμο εμπριμέ μαγιό και ασορτί κιμονό.

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Lifestyle

Τζένιφερ Λόπεζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Εργασίας στις ΗΠΑ.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται με εμπριμέ ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ.
  • Σε άλλο στιγμιότυπο, η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με ασορτί μεταξωτό κιμονό και χρυσά κοσμήματα, ενώ ευχήθηκε «Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Εργασίας σε όλους!».

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Στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Τζένιφερ Λόπεζ, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day) στις ΗΠΑ.

Η 57χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται με εμπριμέ ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ.

Σε δεύτερο στιγμιότυπο, η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη, φορώντας ασορτί μεταξωτό κιμονό με μακριά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα.

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Εργασίας σε όλους!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

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