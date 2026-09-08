Τζένιφερ Λόπεζ: Πόζαρε με ολόσωμο μαγιό για την Ημέρα της Εργασίας

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Στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η Τζένιφερ Λόπεζ, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day) στις ΗΠΑ.

Η 57χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται με εμπριμέ ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ.

Σε δεύτερο στιγμιότυπο, η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη, φορώντας ασορτί μεταξωτό κιμονό με μακριά μανίκια, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα.

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Εργασίας σε όλους!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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