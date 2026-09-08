Μαρία Τζομπανάκη: «Μοιάζει στον πατέρα της» – Οι δηλώσεις της ηθοποιού για τη γέννηση της εγγονής της

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του Γεωργία Κρασσά υποδέχθηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους και η πανευτυχής Μαρία Τζομπανάκη μιλά στη Realnews για τη γέννηση της εγγονής της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tις πρώτες ημέρες στο σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους διανύουν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά. Ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας, μετά τον γιο τους, υποδέχθηκαν πριν από λίγες ημέρες, στις 20 Αυγούστου, το δεύτερο παιδί τους, σε ιδιωτικό μαιευτήριο των νοτίων προαστίων.

Η Realnews με αποκλειστικό ρεπορτάζ της τον περασμένο Απρίλιο είχε πρώτη αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της Γ. Κρασσά. Από την ημέρα που υποδέχθηκαν τη μικρή τους πριγκίπισσα, στα σύννεφα πετούν και οι γονείς του ζευγαριού, με τους Μαρία Τζομπανάκη και Ντίνο Αυγουστίδη να μην κρύβουν τη χαρά τους. Η σημαντική ηθοποιός και πρέσβειρα του κρητικού πολιτισμού Μ. Τζομπανάκη, σε επικοινωνία που είχε μαζί της η «R», εξέφρασε τη χαρά για τη γέννηση της εγγονής της με το χαρακτηριστικό κρητικό ιδίωμα: «Ηρθε ο Αχιλλέας μας ο λατρευτός και μέρωσε η ψυχή μου. Ήρθε και η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου! Ο Θεός ζωγράφισε την αγάπη μέσα μου με τα δυο τους!». Η Μ. Τζομπανάκη αποκάλυψε στην «R» ότι η λίγων ημερών εγγονή της μοιάζει στον πατέρα της: «Μοιάζει στον Ορφέα και έχει και τα χείλη μου!». Το ζευγάρι μετρά πλέον εννέα χρόνια κοινής πορείας. Ο πεντάχρονος γιος τους, Αχιλλέας-Κωνσταντίνος, υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τη μικρή αδελφή του.

Ο Ορφέας και η Γεωργία παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 σε μια τελετή που είχε έντονο άρωμα Κρήτης, προς τιμήν της καταγωγής του ηθοποιού. Οι λαμπεροί καλεσμένοι ήταν κυρίως από τον χώρο του θεάτρου, αλλά και στενοί φίλοι του ζευγαριού. Μετά τον γάμο ακολούθησε η βάφτιση του Αχιλλέα-Κωνσταντίνου, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Από τη στιγμή που ο Ο. Αυγουστίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας είχε εκφράσει την επιθυμία να μεγαλώσει περαιτέρω την όμορφη οικογένειά του. Πέντε χρόνια μετά, η κόρη του ήρθε στη ζωή για να πλημμυρίσει με ευτυχία τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Ο ηθοποιός μην κρύβοντας τη χαρά του έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την άφιξη της κόρης του, ανεβάζοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με τον ίδιο να την κρατά αγκαλιά και να αντικρίζουν το ηλιοβασίλεμα. Στη λεζάντα έγραψε «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή». Οσον αφορά τα τηλεοπτικά, τη νέα σεζόν θα δούμε τον ηθοποιό στον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης κωμικής σειράς του Star «Φαντάσματα», όπου συμπρωταγωνιστεί μαζί με την Έλλη Τρίγγου.