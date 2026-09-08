Ζέτα Δούκα: Απόδραση στη Βενετία με φόντο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

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Στη Βενετία ταξίδεψε η Ζέτα Δούκα, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιταλικής πόλης, την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της, καταγράφοντας τις βόλτες της στα γραφικά στενά και τα κανάλια, την Πλατεία του Αγίου Μάρκου, αλλά και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη λιμνοθάλασσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες έχουν και οι εμφανίσεις της. Η Ζέτα Δούκα επέλεξε κομψά και άνετα σύνολα, από total black look και φλοράλ σετ μέχρι ένα εντυπωσιακό μαύρο εξώπλατο φόρεμα για τη βόλτα της με γόνδολα.

Το ταξίδι της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα aperitivo με θέα το νερό, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τις ομορφιές της Βενετίας και να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους λίγη από τη μαγεία της πόλης.