Ζέτα Δούκα: Απόδραση στη Βενετία με φόντο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η Ζέτα Δούκα πραγματοποίησε ένα ταξίδι στη Βενετία, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της πόλης την περίοδο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις βόλτες της, τις εμφανίσεις της με κομψά σύνολα και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη λιμνοθάλασσα.

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Ζέτα Δούκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζέτα Δούκα ταξίδεψε στη Βενετία, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
  • Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τις βόλτες της στα γραφικά στενά, τα κανάλια και την Πλατεία του Αγίου Μάρκου.
  • Επέλεξε κομψά και άνετα σύνολα για τις εμφανίσεις της, ενώ απόλαυσε και ένα aperitivo με θέα το νερό, μεταφέροντας τη μαγεία της πόλης στους διαδικτυακούς της φίλους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Βενετία ταξίδεψε η Ζέτα Δούκα, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιταλικής πόλης, την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της, καταγράφοντας τις βόλτες της στα γραφικά στενά και τα κανάλια, την Πλατεία του Αγίου Μάρκου, αλλά και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη λιμνοθάλασσα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες έχουν και οι εμφανίσεις της. Η Ζέτα Δούκα επέλεξε κομψά και άνετα σύνολα, από total black look και φλοράλ σετ μέχρι ένα εντυπωσιακό μαύρο εξώπλατο φόρεμα για τη βόλτα της με γόνδολα.

Το ταξίδι της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα aperitivo με θέα το νερό, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τις ομορφιές της Βενετίας και να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους λίγη από τη μαγεία της πόλης.

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